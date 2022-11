Conoce a Gale, la cantante y compositora que escribió su primer tema a los siete años Cuando Gale tuvo uso de razón ya sabía que estaba destinada a la música y ahora empieza a destacar como cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nacida en Puerto Rico, Gale siempre supo que su camino era la música. Y a diferencia de otros niños que primero piensan en una profesión y luego en otra, la joven de 29 años nunca dudó que quería ser cantante y luchó hasta conseguir cumplir su mayor anhelo; incluso, siendo muy pequeña compuso su primer sencillo. "Siempre, desde que tengo razón, tengo esa conexión con la música", reveló a People en Español. "Siempre, siempre, siempre supe que quería ser cantante, artista, era cantar. No tenía idea cómo lo iba a hacer; simplemente, sabía que esa era mi tarea de vida y que para eso era para lo que me iba a preparar. Y así fue", continuó. "Escribí mi primera canción a los siete años y empecé un diario a los seis, fui una niña muy apasiona y conectada con mis sentimientos desde muy pequeña". El talento que mostró desde pequeña Carolina Isabel, nombre real, y teniendo un abuelo músico, hizo que sus padres la apoyaran y la enviaran a prepararse. "Crecí en una casa con música; mi abuelo era músico. Siempre mis padres notaron esa pasión que tenía y sentía por la música; entonces, me inscribieron en la escuela libre de música, que es una escuela especializada de música clásica en Puerto Rico", mencionó. "Aprendí muchísimo. Allí estudiaron muchos artistas de Puerto Rico como Kany García, Daddy Yankee, Gilberto Santarosa, muchas personas que admiro estudiaron ahí". Gale Credit: Constanza Falco Raez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero la cantante sabía que lograr un lugar es una industria tan competida requería de ciertos sacrificios; así, decidió lanzarse a la aventura por su cuenta. "Fui a la universidad, hice teatro musical; estudié comunicaciones. Y me fui solita a Miami; ni siquiera fui a mi graduación porque sabía que necesitaba irme para perseguir mis sueños como artistas", confesó. "Nada en esta vida se logra sin esa dosis de sacrificio", Gale Gale Credit: Remezcla Staff "Mi mayor obstáculo fue mudarme sola a Miami cuando toda mi familia estaba en Puerto Rico y soy hija única, muy cercana a mi familia. Siento que haber hecho eso requirió de mucho valor, valentía; creo que fue algo fuerte. Siento que nada en esta vida se logra sin esa dosis de sacrificio y estoy muy contenta de trabajar duro por mis sueños". La chica llena de ilusiones descubrió que componer sería su primera entrada y así empezó; tras lograr un contrato como autora, se preparó para convertirse en cantante y "lanzar mi proyecto artístico como solista". Tras tener otros temas en el mercado, ahora lanza "D Pic", donde ofrece "una nueva perspectiva para algo que pasa todos los días", en un mundo tan tecnológico. "Es una canción que me emociona muchísimo porque es fuerte, de empoderamiento; pero más allá del empoderamiento es una canción del consentimiento. Siento que era algo que se tenía que decir y lo dije", advirtió. "Es algo qué pasa mucho, sobretodo en esta era digital que estamos viviendo y creo que era importante este mensaje. Lo digo de una manera elegante, muy pop, que se puede escuchar muy cool y muy chévere, pero el mensaje sigue ahí. Y sobre las famosas fotos no solicitadas. Si te la piden, no la envíen chicos gracias". Ahora, Gale, quien ofrece una propuesta musical "honesta, cruda" y "en cuanto al sonido es muy pop, crunch, urbano", continúa trabajando en lo que será su primer álbum. Mientras tanto, "D Pic" ya está disponible en todas las plataformas digitales de música y videos. "Dale con todo y sin miedo, atrévete a hacer lo que tú quieras y cree en ti, que nada te detenga", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conoce a Gale, la cantante y compositora que escribió su primer tema a los siete años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.