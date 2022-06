Exclusiva: Confirman pelea entre Christian Nodal y J Balvin: "Ellos no tienen ningún proyecto… todo fue real" Tras enfrentar conflicto con Residente, J Balvin vuelve a tener enfrentamiento en redes, esta vez con el cantante mexicano Christian Nodal Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Christian Nodal y J Balvin Credit: Mezcalent (2) Para todo aquel que pensaba que el intercambio de mensajes entre Christian Nodal y J Balvin era un truco publicitario para promocionar un proyecto en conjunto, están más que equivocados. "La pelea fue real", dijo una fuente cercana a Nodal. "Fue muy real". Tan real, que hasta Residente -quien en el pasado también vivió un confrontamiento mediático con Balvin-, le entró al dimes y diretes, y publicó en sus redes videos para apoyar a Nodal, quien después de que Balvin hiciera referencia en su Instagram a su nuevo look, explotó y le dejó claro que con su imagen no se juega. "Yo si tengo talento carnal", escribió Nodal. "Y puedo cantar orgullosamente mis canciones donde sea, como sea cuando sea con orgullo", y agregó. "Tu foto la elegiste tú y la mía la eligió la prensa". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según la fuente, al intérprete de "Botella tras botella" se molestó por la foto que Balvin compartió en donde se comparaba con Nodal y por esa razón el mexicano decidió contestar en sus redes y más después que Balvin hiciera referencia a Belinda, con quien Nodal mantuvo una relación sentimental. "[A Christian] no le gustó", enfatizó la fuente. "Ellos no tienen ningún proyecto juntos, todo fue real". De hecho, el único proyecto que el cantante regional mexicano tiene el tintero es el estreno de su nueva canción que se podrá escuchar a partir de hoy en todas las plataformas digitales.

