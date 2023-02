Conexión divina muestra que la feminidad puede ser de diferentes formas Sandra, Liz y Ashley unieron sus talentos para crear Conexión divina, un grupo que pretende romper con los estereotipos de la feminidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien en el mundo de la música ha habido diversos grupos de mujeres con diferentes estilos, es la primera vez que tres personalidades tan distintas se reúnen para mostrar que la feminidad puede tener diversos matices; así, Sandra Calixto de 20, Lizeth Trujillo de 18 y Ashlee Valenzuela de 22 años fusionaron sus talentos para crear Conexión divina. "Cada una de nosotras representa diferente tipo de mujer", mencionó la última a People en Español. "Conexión divina representa diferentes formas de feminidad, de empoderamiento. No hay muchas canciones que puedas escuchar desde el punto de vista de una mujer, la mayoría es desde el punto de vista de, hombres. También de diferentes formas que tenemos nosotras de presentar la feminidad, que no tienes que usar maquillaje y todas esas cosas para ser mujer. Cualquier forma que tengas, color de piel no significa que seas más o menos mujer", continuó. "Soy más neutral, Sandra es más femenina con maquillaje, todas esas cosas. Liz es más tomboy le gusta más la ropa de hombre, no tanto maquillaje". Estas tres chicas de ascendencia latina se descubrieron mutuamente en redes sociales, donde "cada quien ponía sus covers" para mostrar su talento. Un día, decidieron arriesgarse y dejar sus ciudades para reunirse en Los Ángeles, California, donde ahora tienen su residencia. "Encontré a Ashley en Instagram y le pregunté que que le parecía un grupo de mujeres; entonces, vivía en Dallas y me fui para para Arizona con ella; a Liz la encontramos en TikTok", relató Calixto. "Y todas nos venimos a Los Ángeles". Conexión divina Credit: Camila Noriega SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así, las compañías disqueras se interesaron por la agrupación y recibieron sus primeras ofertas profesionales. "Cuando estábamos poniendo videos juntas, muchas personas nos enviaban mensajes; de hecho algunas compañías querían reuniones con nosotras. Hubo mucho apoyo de toda la gente", comentó Trujillo. "De hecho, conocimos a nuestro manager por redes sociales". Ahora, las chicas presentan el tema "Cambio de canción" que está dedicada al amor y desamor. "Cambio de canción se trata de ver a través del vaso, cuando estás sufriendo por el amor y andas dolido, y el desamor cuando ya lo superaste", dijo Sandra. Conexión divina Credit: Camila Noriega "Está bonito porque todos se pueden identificar cuando estás soltero, si te trata del amor y la amistad, pero al mismo tiempo si estás soltero también está bien", expresó por su parte Valenzuela. "Sinceramente, creo que no escuchado, por lo menos recientemente, que hablen de otras canciones como referencia a otra música, como aquí con 'A través del vaso' y 'Adiós amor', que te enseñan cómo te puedes sentir con una canción y cómo con la otra, y cuando escuchas la canción te recuerda los dos sentimientos". "Unión sería la palabra que nos define. Somos diferentes personalidades las tres; somos mundos diferentes, tres cabezas que piensan distinto", Ashley de Conexión divina Sandra, Liz y Ashlee de Conexión divina están trabajando en su primer álbum que llevará por título Tres mundos y que su bien pretende ser "versátil" y "tocar de todo como corridos, pop, rock, un poquito reguetón", su base será "con la misma vibra de música mexicana, con el guitarra y con el bajo". Mientras tanto, su sencillo "Cambio de canción" ya está disponible en todas las plataformas de música y videos. "Unión sería la palabra que nos define. Somos diferentes personalidades las tres; somos mundos diferentes, tres cabezas que piensan distinto", mencionó Ashley. "A veces es un poquito difícil, pero no afectado como para que no nos mantengamos unidas por el amor a la música que todas tenemos".

