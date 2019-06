¿Con quien se pelea Shaila Dúrcal como si fuera niña?

A Shaila Dúrcal no le gustaría tener un reality como las hermanas mundialmente famosas Kourtney, Kim y Khloé Kardashian, ya que asegura tener suficiente con la relación de amor y odio que mantiene con las redes sociales.

“Me río mucho, porque me peleo con las redes sociales, con el Internet y todo eso de [tecnología]. Es algo muy bonito porque descubro algo diferente todos los días. Me encanta poder estar en contacto con tantísimos fans, pero a veces se me vuela la cabeza pensar que me están escribiendo instantáneamente de Rumania, de Brasil, es algo genial, es maravillosa por estar en contacto con todo el mundo”, comentó. “Pero a veces no me gusta estar todo el rato en las redes, descanso bastante del teléfono, pero reality tipo Kardashians no podría. Me río con mi hermana y le digo que sí deberíamos hacer uno las dos, pero somos no sé si sería bueno o contra producente”.

La española no tiene reparo en compartir su vida, asegura entre risas, pero lo que más le interesa es continuar con su pasión y herencia de su madre: la música.

Entre sus duetos de ensueño está el nuevo tema titulado “Una noche no me basta”, junto al mexicano Simón León.

“Siempre faltan esas canciones que te llegan al corazón”, explicó sobre el tema. “Es una bella canción a ese amor que todo el mundo trae un amor guardadito en el corazón que te ha marcado mucho. Me encanta que sea un tema así”.

La cantante es una apasionada del género regional mexicano que convirtió a su madre en la española más mexicana en su momento, y apoyando a la nueva generación de cantantes, confesó que le gustaría un dueto con Angela Aguilar.

“Las cosas son bellísimas cuando suceden, eso no se tienen que buscar, sino se dan. Soy gran fan de otros artistas. Me encanta poder compartir esos momentos tan especiales, es algo maravilloso cuando sucede. Pero ojalá se de el dueto en mi carrera”, dijo.

Con este nuevo bebé, Dúrcal no piensa en hijos de carne y hueso y confiesa llenar ese espacio de madre con la hija de su esposo.

“No creo que vaya a tener. Tengo una enana [niña] maravillosa que, como digo yo, me la dieron hecha, de mi esposo y la adoro. Tiene 15 años, la adoro y me peleo con ella que es algo genial. Es como si fuera esa hermanita pequeña que no tuve porque yo era la peque de mi familia, pero a la vez es una responsabilidad de mamá a veces, cuando me conviene. Es la vida moderna y creo que es algo bellísimo poder compartir con una personita que te enseña”, puntualizó.