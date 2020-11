Close

CNCO sale al rescate de los temas románticos clásicos CNCO decide probar suerte con temas que han marcado la historia de la música hispanoamericana, pero imprimiendo su sello característico que los ha colocado en el gusto del público. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para su tercer álbum titulado Déjà Vu, CNCO ha decidido ir al rescate de los temas románticos clásicos, que se convirtieron en éxitos hace unas décadas. Así, apuestan por traerlos de regreso, algunos en versiones más bailables, pero imprimiendo su sello particular que los ha colocado como favoritos del público. RELACIONADOS: ¡Mira las fotos del viaje de CNCO en Finlandia! Image zoom Credit: cortesia “Realmente son canciones con la cuales nosotros vivíamos desde pequeños; siempre las habíamos escuchado”, dijo Zabdiel. “Lo tratamos de hacer con mucho respeto, porque son artistas y canciones que admiramos muchísimo. Lo hicimos con mucho respeto, pero también poniendo nuestra esencia”. La idea de está producción musical surgió durante la pandemia; así, eligieron “canciones antiguas, clásicas y rehacerlas al estilo de CNCO”. Lo cual, les dio un crecimiento a nivel interpretativo. Image zoom “Este álbum nos ha abierto las puertas para poder enseñar de lo que somos capaces”, agregó por su parte Joel. “En estas canciones como que pudimos desarrollarnos más vocalmente. Las fans, todo el mundo lo va a notar. Y estamos súper contentos como salió”. El disco cuenta con 13 temas tales como “Amor narcótico”, “Lo dejaría todo”, “Entra en mi vida”,”Hero”, “Imagíname sin ti”, “Solo por un beso”, “Mis ojos lloran por ti”, “La quiero a morir”, “Sólo importas tú”, “El amor de mi vida”, “Por amarte así” y “25 horas”. Image zoom Credit: The 3 collective “Cuando las escuchábamos, no nos enfocábamos mucho en la letra o en la melodía o en el feeling que tenía una canción; quizá por cuestión de que estábamos jóvenes. Ahora, grabando todas estas canciones, reviviéndolas y metiéndonos en ese sentimiento, en ese feeling que le dieron, me encanta y nos hace crecer en la música mucho como escritores, cantantes y productores”, comentó Richard. “Estamos muy agradecidos de tener la oportunidad de hacer temas que han marcado la historia de la música, de nuestra vida y de la vida de mucha gente”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para el lanzamiento eligieron “Tan enamorados”, cuya versión en balada y en idioma español se ha convertido en la canción insigne de Ricardo Montaner. Ahora, Christopher, Richard, Erick, Joel y Zabdiel la han convertido en un tema bailable que ya está disponible en todas las plataformas musicales y de video. El disco Déjà Vu estará disponible en su totalidad para febrero de 2021.

Close Share options

Close Close Login

Close View image CNCO sale al rescate de los temas románticos clásicos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.