CNCO invita a "Fiesta, humo y alcohol" en su nuevo sencillo El cuarteto conversó en exclusiva con People en Español sobre este sencillo, que celebra la libertad. Mira lo que nos contaron también del video inspirado en el glamour de los ochenta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir CNCO empieza el 2022 con las pilas puestas, experimentando con nuevos ritmos y celebrando la libertad. Así lo contaron en una entrevista en exclusiva para People en Español por el lanzamiento de su nuevo sencillo, "Fiesta, humo y alcohol". En una entrevista virtual en People VIP, el cuarteto expresó que esta canción tiene un mensaje positivo y de empoderamiento, ya que está dedicada a sus fans que han logrado superar y salir más fuertes de una relación amorosa dañina. "La idea fue ponernos desde la perspectiva de la mujer saliendo de una relación tóxica. Evidentemente mucha gente ha pasado por esto y la intención era hacerla sentir empoderada, bella y que cuando la escucharan, sintieran que no necesitan a nadie para ser feliz", dijo el integrante de CNCO Zadiel de Jesús. ¡Mira la entrevista completa en el video colgado arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

