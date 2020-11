Close

CNCO, Christian Nodal, Chiquis y más estrenos musicales de la semana Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom ¡Bienvenidos a los estrenos musicales de esta semana! "Tan enamorados", CNCO CNCO estrena su nuevo sencillo "Tan enamorados", una versión fresca y moderna de la balada popularizada en el 1988. Sin duda, la hermosa canción interpretada por CNCO promete enamorar tanto a sus jóvenes seguidores que la descubrirán por primera vez como a sus padres que con nostalgia recordarán la versión original. El video fue grabado en Miami por el reconocido director Carlos Pérez de Elastic People. RELACIONADO: El cambio que han tenido los chicos de CNCO "Dime cómo quieres”, Christian Nodal ft. Ángela Aguilar Christian Nodal cierra el año con broche de oro y presentándonos su nuevo sencillo “Dime cómo quieres” a dueto con Ángela Aguilar. El aspecto conquistador de Christian, junto a la sutileza y belleza de Ángela, se fusionan en este tema de la autoría del exitoso compositor Edgar Barrera y del propio Nodal, quienes, a través de su letra, nos cuentan la historia de los coqueteos amorosos, en la que en ocasiones ni las flores, ni las serenatas son suficientes para dar el “sí”. “Dime cómo quieres” tiene un estilo pegajoso y hasta “picarón”, recordándonos un poco a las películas de Pedro Infante, en donde las damiselas rechazaban a su conquistador por mujeriego y juguetón. "Blanca Navidad", Alejandro Fernández junto a sus hijas América, Camila, y Valentina Alejandro Fernández estrena “Blanca Navidad”, una emotiva versión del clásico villancico en la cual reúne a sus hijas América, Camila, y Valentina para cantar en familia por primera vez. En una perfecta unión de voces, Alejandro y sus hijas brindan un toque único a “Blanca Navidad” regalando una versión que logra transmitir el candor y amor que se vive en familia durante la época de fiestas. "Me vale", Chiquis Chiquis acaba de lanzar su nueva canción y video "Me vale", una versión cumbia-pop moderna del hit de 1992 de la reconocida banda de rock mexicana Maná. La versión “Me vale” 2020 de Chiquis, producida por Ulises Lozano El Licenciado, Richard Bull y Janney Marin, viene acompañada de un divertido e irreverente video musical, que evoca el video "Girl's Just Want To Have Fun" de Cindy Lauper, en el que la joven artista se une a un grupo de amigos entre los que se encuentran artistas como Victoria La Mala, Helen Ochoa y Larry Hernández; la personalidad de radio/televisión Evelyn Sicairos así como los influencers de Instagram y YouTube Alannized y Jenny Sixty Nine, para salir y disfrutar una noche loca, dándole un giro diferente, ya que el video tiene un claro mensaje de anti-bullying. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te perdí", Omy de Oro ¿Estás listo para viajar hacia la reflexión, vivir las consecuencias de los actos y aterrizar con una enseñanza que queda por vida? Ese es el efecto que transmite el nuevo video musical de Omy de Oro titulado "Te perdí", para el cual vuelve a juntarse con Alex Rose. “La vi llorar”, Junior H Junior H, el exitoso cantautor de 19 años quien es parte del movimiento de corridos urbanos, lanzó el video musical en vivo de su exitoso sencillo “La vi llorar”, una balada melancólica con esplendorosas melodías de guitarra que transmiten profundamente la angustia de un hombre en medio de un desamor, enfrentando la realidad de no ser correspondido por la mujer que ama. El video musical fue filmado en vivo y producido por Jimmy Humilde de Rancho Humilde, y encuentra a Junior H interpretando esta canción honesta en un ambiente íntimo, acompañado solo por dos guitarristas y un bajista mientras comparte su dolor con sus fanáticos. "Bésame", Sará El nuevo rostro de la música latina, Sará, llega al corazón de su público con su primer sencillo “Bésame”, en el que fusiona sonidos del pop con el reggaetón. Compuesto por Sara, Mannel Larrad y Andy Bauza, “Bésame” estuvo bajo la producción de Gabo Sanoja, quienes lograron crear un tema que “...te inspira a demostrar el amor que tienes en el corazón sin que te importe lo que otros piensen”, explicó la joven artista, de padre estadounidense y madre venezolana. "Se oye un son en alta esfera", Marcela Gándara Marcela Gándara, reconocida cantante y compositora mexicana, presenta su nuevo sencillo musical "Se oye un son en alta esfera" disponible desde ya en todas las plataformas digitales. Esta hermosa canción, pertenece a su próximo álbum cuyo lanzamiento será realizado en los próximos días y se titula Navidad entre nosotros. "No quiero", Lala Moré Lala Moré, cantautora colombiana con una carrera ligada a la música desde temprana edad, nos presenta su primera canción titulada “No quiero”. Esta extraordinaria productora musical y compositora ha logrado conectar corazones junto a su guitarra. “Descubrí desde muy pequeña que la música salva. Crecí entre baladas, vallenato y el reggae que escuchaban mis papás, y así descubrí que sin importar el género lo que más me acerca a la música son las historias que cuentan las canciones”. "Si tú vas conmigo", Anna Ly Con mucha emoción, Anna Ly lanza el sencillo "Si tú vas conmigo" un trabajo catalogado por la artista como una inyección espiritual directa a las venas a través de una mezcla de sonidos y letra a la que será casi imposible resistirse. La canción nos recuerda que, si Dios está en nuestras vidas, somos más que vencedores y nos invita a subirnos en el ring de boxeo, a dejar el temor y a conquistar lo que es nuestro porque Jesús ya pagó un alto precio. "Casi que no", Gio y Gabo Con una sensible historia de amor, el exitoso dúo Gio y Gabo La melodía perfecta presenta "Casi que no". El single fue grabado antes del confinamiento mundial, sin pensar que su mensaje sería tan oportuno en el escenario actual, con un video que describe de manera muy sensible la importancia de valorar el tiempo recordando que la vida es hoy. Al respecto, Gio y Gabo comentan que "el video se grabó antes de que pasara todo esto y habla de la inmortalidad del amor, dejando entre ver la oportunidad de poder estar junto a la persona que amas, aún cuando pensabas que casi que no sería posible".

