Exclusiva: Clemente Lequio debuta como Draper Le Bond con el álbum Broadcast of Electric Dreams El artista italiano presenta su nueva producción con 10 sencillos de corte retro ¡que te pondrán a bailar! Por Mayra Mangal Este 2021 arranca con nueva música del artista italiano Clemente Lequio quien hace su debut bajo el alias Draper Le Bond con el álbum Broadcast of Electric Dreams. Por medio de 10 temas cuidadosamente seleccionados Draper LeBond nos va llevando en un viaje musical de corte retro y fuertemente influenciado por la música de los años ochenta y artistas tan variados como las bandas Depeche Mode o Kraftwerk, el compositor John Williams o Beethoven y Chopin. "El alias lo cree en honor a dos personajes ficticios que me encantan: uno es Don Draper de la serie televisiva Mad Men (AMC) y el otro James Bond", explica Lequio sobre el origen del nombre bajo el cual presenta este disco. "El proyecto empezó a finales de marzo cuando el mudo entró en la primera fase de lockdown y obviamente estando en casa, sin poder salir, la concentración para poder dedicarse a hacer música fue máxima y única al mismo tiempo. Fue en aquel momento decidí que era el momento de grabar un álbum desarrollando un estilo propio", cuenta sobre la grabación y producción del álbum que se realizó en medio de restricciones por la pandemia de COVID-19. "Las composiciones y el proceso productivo son al 100% míos, incluyendo la mezcla de sonidos y masterización final. Afortunadamente tengo toda la instrumentalización y el equipo en casa así que no fue un gran esfuerzo moverme de la cama al estudio". Image zoom Credit: Cortesía/ Victor Cucart Broadcast of Electric Dreams ya está disponible en Spotify y Apple Music. Image zoom Credit: Victor Cucart/Portada del disco Broadcast of Electric Dreams "Pienso que la música, hasta los años 90 era diferente, sobretodo por la calidad de las composiciones", asegura el músico al exponer las razones por las cuales existe una fuerte influencia de la música de los años ochenta en el álbum. "Una canción, sí era pop, rock, r & b, soul o lo que sea, tenía una componente musical de alto nivel. Esta componente musical ha ido bajando drásticamente en los últimos 20 años a partir de los años 2000 y lo podemos ver reflejado hoy en día con una música pop comercial que es completamente diferente a la de los años ochenta/noventa y de los sesenta/setenta donde la componente instrumental era de muy alto nivel, cosa que hoy en día es muy difícil de encontrar; Mi idea es volver a valorizar la componente musical instrumental con sintetizadores analógicos vintage dejando la música hablar por sí misma". Lequio cita a artistas como Depeche Mode, Gary Numan, Tubeway Army, Tears For Fears, Tangerine Dream y Kraftwerk entre las influencias que han informado a su estilo. "Pero también compositores de música clásica (moderna) como John Williams y (antigua) como Haydn, Beethoven, Mozart, Bach, Chopin y Wagner para nombrar algunos", acota. "En general, escuchar música de calidad ayuda tu creatividad, así que estoy siempre abierto a escuchar y a descubrir algo nuevo o diferente". "Miami es una ciudad que me encanta por la calidad de vida que tienes y obviamente por el clima el cual ayuda mucho la creatividad. Aquí en Miami la componente latina es mayoritaria y obviamente gusta mucho el reggaeton del cual no soy un gran fan, pero lo escucho de vez en cuando ya que de una manera o la otra estás "forzado" a escuchar porque estás rodeado por gente que ama este estilo musical", explica Lequio respecto a la ciudad donde ha fijado residencia, para sorpresa de muchos en Europa. "En general me encanta este mix cultural que tiene la ciudad y ha sido fácil para mí ambientarme desde el principio ya que, siendo italiano, yo mismo soy latino". Su alias es una mezcla entre dos estilos Don Draper (el inolvidable protagonista de la serie Mad Men) y Jame Bond: Clemente Lequio comparte algo de dicho estilo, como podemos ver en este post que compartió al modelar para Armani: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El vinilo sigue siendo la mejor manera de poder escuchar música, pero obviamente hoy en día siendo todo digital por los ritmos de vidas frenéticos que todos llevamos, es casi imposible tener a disposición un tocadiscos y el tiempo de sentarse en casa a escuchar música", explica Lequio sobre el disco que se editará también en formato de vinilo. "Aún así, las cosas han cambiado por vía de la pandemia y estando todos confinados en casa, muchos han tenido la oportunidad de descubrir el fantástico sonido del vinilo, el cual no se puede negar, sigue teniendo un aspecto romántico inolvidable. "[Broadcast of Electric Dreams] en sí no contiene ningún panfleto ni fotos exclusivas, he querido dejar el diseño lo más minimalista posible dejando que la música hable por sí misma", prosigue el autor. "Cada tema se conecta el uno al otro o se contrapone y es un viaje musical que evoluciona progresivamente hasta llegar al final del álbum. Me hubiera gustado hacer el álbum de 15/20 temas, pero mejor dejarlo a 10 y después, si es posible, lanzarse en algo nuevo y diferente ya que la música tiene que evolucionar. Es importante decir que la música es obviamente arte, pero aun así no la hago para satisfacer masas o un público en específico, lo hago para satisfacerme a mí mismo". 