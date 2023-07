Claire Delić la cantante que fue descubierta por un profesor

Siendo solo una niña, Claire Delić gustaba de imitar a Shakira y que desconocía que tenía un potencial interpretativo. Para su fortuna, cuando estaba en la escuela unos de sus maestros se dio cuenta de su talento y la guió en su camino por la música. "He estado haciendo música desde los nueve años con mi profesor Odilio, quien me descubrió en la escuela, quien fue mi profesor de música", relató a People en Español.

"No era muy consciente de que cantaba como cantaba, hasta que él me ayudó con mi voz. Anterior a eso, escuchaba muchísimo a Shakira y la imitaba bastante; entonces, yo estaba debajo de mi voz, todavía mi voz no era lo que es hoy. Él me ayudó muchísimo a descubrir y fue con él realmente que exterioricé mi pasión", continuó. "Gracias a las influencias musicales de mi madre han enriquecido mi voz y eso ha hecho que encuentre espacios distintos en mis interpretaciones".

La holandesa-serbia que fue criada en Costa Rica y Panamá, luego en Puerto Rico y ahora vive en Miami ha tomado todas estas experiencias para plasmarlas en su propuesta profesional. Además, el saber de diferentes ritmos y géneros le ha permitido un mejor desempeño vocal.

"Definitivamente, me ha ayudado muchísimo a recolectar diferentes maneras en cuanto a la voz, antes de cantar y cualquier otra cosa son melómano, paso mucho tiempo escuchando música", mencionó. "Por estar expuesta a tanta cultura, también he estado expuesta a todo tipo de artistas y cada artista me ha enseñado a mí, cuando me siento a escuchar, maneras distintas de proyectar la voz en cuanto a respiración y a mí me ha enriquecido muchísimo eso".

Claire Delić Credit: Claire Delić Instagram

La también compositora lanzó su primer álbum a los 19 años con temas escritos en su totalidad por ella; posteriormente, tuvo un segundo disco con la mayor parte de las canciones también de su creación. Sin embargo, ahora decidió presentar una propuesta diferente eligiendo sencillos de cantantes conocidos que se han vuelto clásicos y a los que les ha impreso su propio sello, así llamó a su reciente producción musical 12 plagios. "Nace de una súper necesidad de querer sentir porque el corazón se muere de hambre", confesó.

"Por eso esto nació, no tiene otra cosa; es un impulso grande de querer provocar sentimientos y emociones, y de ver dónde nos pone a descubrir más de nosotros mismos, de nuestro corazones", agregó. "Era un momento perfecto para hacerle homenaje a cantautores tan especiales, los fundadores, los principales y como no se ha hecho, hay tantas canciones ahí".

La famosa "para nada" teme a las comparaciones al presentar temas tan reconocidos. "Para mí esta oportunidad fue también como un desquite conmigo misma; a mí me apasiona interpretar, poder alterar un poco la versión original a como siento las cosas", mencionó. "Es muy natural de mí, desde muy pequeña hacia las canciones muy mías, no me amarraba a la interpretación original".

"A todos los cantantes confíen en sus emociones porque guardan el secreto de sus corazones",

Claire Delic

Ahora, promueve dos sencillos "Me cuesta tanto olvidarte", de Mecano, y "Tu boca", de Ricardo Arjona. "'Me cuesta tanto olvidarte' fue de los últimos temas que se escogieron. En un clóset, literalmente, empujé todas mis emociones hasta encontrar una buena interpretación; entender las palabras, lo que realmente te quieren transmitir Eso es lo que quise hacer, llevar la emoción en cada palabra. Yo misma me golpeé con mi propia interpretación porque quise ser muy sincera. La original es increíble pero estuve muy consciente de que la quería hacer mía", explicó. "La canción de Ricardo Arjona, "Tu boca", que es una canción que desde hace años la escucho y digo 'por qué esta canción no tiene tanta relevancia; la quiero hacer', desde hace venía con ellas".

"Hay que ser irreverente, sea incómodo, inoportuno, no hay mayor libertad que ser uno mismo",

Claire Delic