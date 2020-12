Close

Ver a Chyno Miranda postrado en cama, después de haberlo visto durante más de una década bailando y cantando sobre un escenario, no ha sido nada fácil para su mánager Leonardo Antonio Herrera. "Fue una caída libre. Cayó a un punto impresionante, como que no había más fondo que tocar", dice consternado el venezolano sobre los síntomas de la neuropatía periférica que Chyno hoy padece. "De una persona inválida —yo lo vi que no podía mover ni una rodilla ni nada— ahora camina solo, puede moverse y pararse. Eso es un avance increíble porque en sus terapias inició desde cero". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Credit: Cortesía No es de extrañar, según Herrera, ya que la entereza es una de las cualidades que ha catapultado al cantante venezolano al corazón de sus fanáticos. "Es la persona puntual, perseverante, desarrollador de proyectos, preocupado por la música, emprendedor, trabajador incansable", asegura Herrera. "Es una persona muy noble. Siempre se preocupa por el bienestar de todos antes de él mismo. Como padre, su hijo Lucca es el amor de su vida y Natasha Araos también. Es un hombre muy familiar". Image zoom Credit: Cortesía Gracias a ese apoyo familiar es que Chyno ha logrado salir avante. "Natasha ha sido el motor, la persona más fuerte, nunca pensé que era tan fuerte hasta que la vi. Lo ha cuidado, ha velado por él, ha entregado todo por él, ha dado todo su amor por él", afirma Herrera de la esposa del intérprete. Image zoom Credit: Foto por Kike Flores; Arreglo personal: Natalia Bratin; Estilista: Angie Escamilla; Suéter: Ted Baker; Jeans: DSQUARED2; Lentes: Vintage Y agrega: "La admiro mucho y le doy mi voto por cómo lo está levantando. Natasha y Lucca han sido el esplendor y la inspiración por la que ese muchacho está parado. ¡Esa mujer lo paró de esa cama!". Image zoom Credit: Foto por Kike Flores; Arreglo personal: Natalia Bratin; Estilista: Angie Escamilla; Suéter: Ted Baker; Jeans: DSQUARED2; Lentes: Vintage Y qué bueno que lo hizo pues Chyno tiene muchísimos proyectos que concretar para el próximo año. Además de hacer un documental sobre su vida y su carrera, prepara un nuevo disco y una gira en solitario. "[También está el] lanzamiento del video de la nueva cancion titulada 'Antivirus' de Chyno y Nacho", cuenta Herrera, quien está trabajando en la gira del dúo que acaba de ganar una placa de oro certificada por la por la RIAA (Recording Industry Association of America) por la canción "Raro" . "[También] habrá lanzamiento de [la] remasterización digital del álbum Mi Niña Bonita".

