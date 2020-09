Christopher Uckermann quiere más de RBD: "Vamos a pedirle al universo que nos dé lo que queremos" Ahora que la discografía del grupo vuelve a estar disponible en todas las plataformas de música en streaming, el actor y cantante reflexionó sobre lo mucho que lo marcó el grupo y habló de la posibilidad de un reencuentro sobre el escenario con sus excompañeros. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ahora que se dio a conocer que la discografía de RBD estará disponible por fin en todas las plataformas de música en streaming, la posibilidad de un reencuentro sobre el escenario de los seis integrantes del desaparecido grupo musical mexicano cobra fuerza, especialmente después de ver lo mucho que se están volcando Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y compañía con la promoción de este esperado anuncio. Quien está más que dispuesto a volver a interpretar éxitos como ‘Rebelde’ y ‘Ser o parecer’ junto a sus excompañeros es Christopher Uckermann. El actor realizó días atrás una transmisión en vivo en Instagram en la que reconoció que sería el más feliz si se diera el reencuentro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Para los que me preguntan o que siempre han preguntado ‘¿te gustaría algún reencuentro en algún momento? Digo ahorita estoy muy feliz de que salga el catálogo y hace unos días venía pensando… Me gustaría porque fue algo que me marcó mucho y la verdad extraño a mis compañeros y sería un honor poder estar junto a ellos otra vez en un escenario", dijo el cantante, quien interpretó a Diego Bustamante en la exitosa telenovela Rebelde. Image zoom RBD Mezcalent Uckermann aseguró que le debe mucho al grupo, tanto personal como profesionalmente. "Hace unos días pensaba en la nostalgia, en todo lo maravilloso que he vivido porque el grupo me dio muchísimo como persona y musicalmente me llevó al punto en el que estoy ahora. Ya me gustaba la música pero el grupo fue lo que me abrió las puertas para entrar a ese mundo musical y ese potencial que tenía y que he seguido trabajando", aseveró. Reencuentro o no, parece que el 'regreso' de RBD no se limitará únicamente a la liberación de su música en plataformas digitales puesto que todos sus integrantes –a excepción de Alfonso Herrera– han invitado a sus seguidores a registrarse en una página web, rb2.world, en la que aparece una cuenta atrás que termina el 4 de octubre, curiosamente el Día Mundial de RBD. “Muchos han visto un link, algunos se preguntarán qué es, ahí vamos a poder estar conectados, ahí podrán saber qué es lo que viene”, anunció Uckermann sin revelar más detalles. "Estoy muy contento con todo lo que se viene, vamos a pedirle al universo que nos dé lo que queremos".

Close Share options

Close View image Christopher Uckermann quiere más de RBD: "Vamos a pedirle al universo que nos dé lo que queremos"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.