Christina Aguilera nos habla del regreso a su raíces con su segundo álbum en español: La fuerza La superestrella del pop Christina Aguilera habló de lo que significa su nueva producción en español para su vida como cantante, madre y mujer. Además, nos dio detalles sobre la recién estrenada canción “Santo” con Ozuna. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Christina Aguilera lanzó al mundo hace casi 22 años su primer disco en español, Mi reflejo. Este viernes, la cantautora de orígenes ecuatorianos vuelve a rendir homenaje a sus raíces latinas con el lanzamiento del disco La fuerza, en el que presenta seis temas originales, todos coescritos por ella misma. En una entrevista con People VIP, la superestrella del pop habló de lo que representa para ella hacer esta nueva producción en español, ahora con más madurez y también como madre. Este lanzamiento viene de la mano de Sony Music Latin e incluye los sencillos "Pa' mis muchachas" con Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso y el recién lanzado "Santo" con Ozuna. "Mi reflejo tiene un especial momento en mi vida, pero fue hace más de 20 años cuando estaba recién saliendo a los escenarios, estaba muy verde en el negocio; era 'Christina bebé'. Ahora soy una mujer adulta que ha tenido una increíble carrera y puedo regresar después de haber reflexionado y siendo una madre y poder compartir con mis hijos una gran parte de lo que son", expresó Aguilera. Si quieres enterarte de más de detalles del álbum, sus colaboraciones con otros artistas y su vida familiar ¡mira la entrevista completa en el video colgado arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

