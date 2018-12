Christian Nodal disfruta callar bocas

A post shared by Christian Nodal 🇲🇽 (@christiannodal_oficial) on Sep 20, 2018 at 9:52am PDT

A su corta edad, el intérprete mexicano ha avanzado a pasos agigantados y ha tenido que soportar las críticas de los que cuestionan su talento. Pero el joven de 19 años, no se deja llevar y asegura que nada disturbará su plan.

“Yo tengo una manera de pensar muy loca. Siempre me ha valido madre [no me ha importado] lo que piensen los demás mientras, yo estoy seguro de lo mío. Si yo tengo una idea y mi equipo de trabajo, mis fans me dicen no es por ahí, pues no lo hago, pero si mi corazón dice es por aquí y a la gente [que me sigue] le gusta, pues lo hago”, dijo. “No entiendo porqué tanto odio. Siempre he tenido ese plan, callar a la gente con trabajo y simplemente no escuchar. Enfocado, tranquilo que el tiempo pone las cosas en su lugar”.