Christian Nodal roba suspiros con este gesto hacia su novia Cazzu en pleno concierto en México “Pasaron cosas muy especiales”, aseguró la cantante argentina de 28 años, quien derramó miel en tarima junto a su amado y un grupo de mariachis. ¡Mira el adorable video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde antes que hicieran su debut oficial como pareja en la alfombra roja de los Latin Grammy de este año, Christian Nodal y Cazzu han acaparado titulares por todo el mundo. Este domingo el cantante enamoró aún más a su amada y a sus fans con un detalle que tuvo con ella durante una de sus presentaciones musicales en México. Así lo dejó ver la argentina de 28 años en sus redes sociales al compartir un video de su concierto en Guadalajara y del momento en el que el intérprete regional mexicano sorprendió a los presentes al subir al escenario con sus mariachis para cantar con su reina. Este conmovedor momento tuvo lugar en el Guanamor Teatro Studio donde ambos interpretaron a todo pulmón el sencillo "Piénsame", canción incluida en el álbum Nena trampa de la trapera. "Pasaron cosas muy especiales. Te amo", fue el dulce mensaje que la intérprete de éxitos como "Peli-culeo" y "Turra" compartió. Nodal se hizo eco del mismo video en sus historias de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La emoción de los presentes fue palpable y la pareja no pudo esconder la complicidad y la increíble química que tienen con sus miradas —y un tierno beso al final de la presentación. Christian Nodal y Cazzu Credit: Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy La presentación de ambos artistas podría ser el primer adelanto de cómo sonarán juntos en un futuro cercano. Según reportes publicados en el diario mexicano El Universal, ambos están preparando una colaboración dentro del género urbano, algo que ninguna de las partes ha confirmado.

