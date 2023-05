Chris Palace quiere que la gente lo distinga por tener un estilo propio Con 21 años, Chris Palace se consolida como cantante con un sello muy personal. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 21 años, Chris Palace se está colocando con fuerza en la escena musical; para ello, quiere plasmar en cada una de sus canciones su sello porque lo que busca es distinguirse del resto de los colegas y convertirse en un referente dentro de una industria tan competida. "Soy un artista que transmite energía buena; que le gusta conectar con el público. soy soñador, un artista súper vibrante. Si lo ves vas a notar que tiene muchos colores. Un artista universal, versátil", mencionó el cantante a People en Español. "El mayor acierto es verte diferente, sonar diferente; traer tu propio estilo, que la gente no te compare con alguien más. Que piensen 'ese es Chris Palace'". Christian Palacios, nombre real, asegura que su pasión por esta profesión surgió gracias a la escritura. "Siempre me ha encantando estar involucrado en tocar instrumentos. Descubrí el amor por la música cuando empecé a escribir poesía, a los 13, 14 años, y empecé a hacer covers en YouTube cantando. Ahí fue que me enamoré del proceso de cantar y escribir, y sabía que quería hacer eso el resto de mi vida", reveló. "Hace once años empecé a hacer covers". Chris Palace Credit: Cortesía: Chris Palace SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, este intérprete de música urbana está promocionando su más reciente sencillo titulado "Te encantó". "Es un reguetón un poquito diferente a lo qué hay en la calle ahora. Es una canción sexy, sensual. Salió el 28 de abril. La hice con mucho amor. Fue inspirada por una mujer que estuvo en mi vida y ya no está, pero tiene mucho significado para mí", confesó. "La energía que tengo cantando el tema se puede sentir. En este tema hay mucha pasión, amor. El ritmo es diferente, el feeling, el sentimiento del tema"; continuó. "Es refrescante para los oídos porque no es mismo reguetón acelerado que se está haciendo ahora. Me quise salir de ese carril". Chris Palace Credit: Cortesía: Chris Palace Este joven, quien se considera un "luchador" sabe que esta carrera requiere sacrificios, pero al final vale la pena. "La industria musical no es fácil, es para la gente que quiere seguir adelante. Mi mayor reto es estar lejos de mi familia", mencionó. "No poder compartir mucho con mi familia, mis amigos; pero siempre en la vida hay que sacrificarse para ver los frutos mañana". Chris Palace Credit: Cortesía: Chris Palace Este famoso tiene muchos sueños y está dispuesto a no encasillarse. "Quiero que mi música corra por todo el mundo, que pueda conectar con el público y la gente pueda conectar conmigo. Que pueda sentir lo que siento cuando estoy escribiendo estas canciones y grabándolas", comentó. Chris Palace Credit: Cortesía: Chris Palace "Mi propuesta musical es muy prometedora, tengo mucho que ofrecer, tengo hambre, soy joven y quiero conquistar el mundo", continuó. "He estado escuchando mucho ahora mismo la música regional de México, me gusta el R&B. No tengo límites". "Los sueños se hacen realidad y soy un ejemplo", Chris Palace Chris Palace considera que todo se puede lograr, pero hay que buscar cumplir lo que se desea; su tema "Te encantó" ya está disponible en todas las plataformas digitales de música y video. "A todos los artistas nuevos les aconsejo que no paren de soñar. Todo en la vida es posible. Si te pones una meta todo en la vida es posible, los sueños se hacen realidad y soy un ejemplo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Chris Palace quiere que la gente lo distinga por tener un estilo propio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.