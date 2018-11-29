Celebridades que han cantado con sus hijos

Hay una frase que dice "nada se roba, todo se hereda". Esto ha sucedido con los hijos de muchos famosos cantantes, quienes han heredado el talento de sus padres. Algunos descendientes también han probado suerte en la profesión, muchos con gran éxito. Incluso, hay casos en los que ambas generaciones aprovechan para unirse como familia y realizar un dueto para deleite de sus seguidores. ¿Quiénes son? Aquí te lo decimos. ¡Quedarás sorprendido!

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Carolina Amézquita Pino
November 29, 2018 05:36 PM
<p>En 1994,&nbsp;<a href="https://peopleenespanol.com/musica/jose-jose-mejores-fotos/"><strong>Jos&eacute; Jos&eacute;</strong></a> y <strong>Jos&eacute; Joel</strong> unieron sus voces para interpretar el tema &#8220;La fuerza de la sangre&#8221;.</p>
pinterest
José José y José Joel 

En 1994, José José y José Joel unieron sus voces para interpretar el tema “La fuerza de la sangre”.

Mezcalent.com
<p>Con el tema &#8220;La plaga&#8221;, uno de los &eacute;xitos de <strong>Enrique Guzm&aacute;n</strong>, este cantante y su hija <a href="https://peopleenespanol.com/celebridades/mira-cambio-fotos-anos-alejandra-guzman-cantante-mexicana/"><strong>Alejandra</strong></a> han estado juntos interpret&aacute;ndolo en diversos escenarios.</p>
pinterest
Enrique y Alejandra Guzmán

Con el tema “La plaga”, uno de los éxitos de Enrique Guzmán, este cantante y su hija Alejandra han estado juntos interpretándolo en diversos escenarios.

Mezcalent.com
<p>Antes de su muerte,&nbsp;<a href="https://peopleenespanol.com/celebridades/joan-sebastian-y-su-herencia/"><strong>Joan Sebastian</strong></a> cant&oacute; al lado de su hijo <strong>Jos&eacute; Manuel Figueroa</strong> la canci&oacute;n &#8220;Bandido de amores&#8221;, lo hizo en diversos escenarios y en repetidas ocasiones.</p>
pinterest
Joan Sebastian y José Manuel Figueroa

Antes de su muerte, Joan Sebastian cantó al lado de su hijo José Manuel Figueroa la canción “Bandido de amores”, lo hizo en diversos escenarios y en repetidas ocasiones.

Eddie Sakaki/The Grosby Group
<p>El a&ntilde;o pasado,&nbsp;<a href="https://peopleenespanol.com/musica/emmanuel-dice-sus-secretos/"><strong>Emmanuel</strong></a> y <strong>Alexander Acha</strong> grabaron a dueto &#8220;Es mi mujer&#8221;, que estuvo incluida en el disco <em>MTV Unplugged</em> del primero.</p>
pinterest
Emmanuel y Alexander Acha

El año pasado, Emmanuel y Alexander Acha grabaron a dueto “Es mi mujer”, que estuvo incluida en el disco MTV Unplugged del primero.

Alexander Acha Instagram
<p>En diversas ocasiones, <a href="https://peopleenespanol.com/celebridades/angelica-maria-sufre-grave-caida-en-plena-actuacion-que-deja-a-fans-preocupados/"><strong>Ang&eacute;lica Mar&iacute;a</strong></a>&nbsp;y <strong>Ang&eacute;lica Vale</strong> han cantado juntas temas famosos de la primera o en los escenarios teatrales que han compartido. Sin embargo, en el 2015 interpretaron &#8220;Mi c&oacute;mplice, mi amiga&#8221;, tema escrito para ser cantado a dueto por madre e hija.</p>
pinterest
Angélica María y Angélica Vale

En diversas ocasiones, Angélica María y Angélica Vale han cantado juntas temas famosos de la primera o en los escenarios teatrales que han compartido. Sin embargo, en el 2015 interpretaron “Mi cómplice, mi amiga”, tema escrito para ser cantado a dueto por madre e hija.

People En Español
<p><a href="https://peopleenespanol.com/celebridades/evolucion-angela-hija-menor-de-cantante-pepe-aguilar/"><strong>Pepe Aguilar</strong></a> tiene dos hijos cantantes, <strong>&Aacute;ngela</strong> y <strong>Leonardo</strong>. Con ambos ha cantado diversos temas, ya sea a dueto con cada uno o en tr&iacute;o; incluso, han realizado giras juntos.</p>
pinterest
Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar

Pepe Aguilar tiene dos hijos cantantes, Ángela y Leonardo. Con ambos ha cantado diversos temas, ya sea a dueto con cada uno o en trío; incluso, han realizado giras juntos.

Alexander Tamargo/WireImage
<p>Recientemente, <a href="https://peopleenespanol.com/musica/andrea-bocelli-tiene-un-nuevo-disco/"><strong>Andrea</strong></a> y <strong>Matteo Bocelli</strong> lanzaron a dueto la canci&oacute;n &#8220;Fall on Me&#8221;, &#8220;Ven a m&iacute;&#8221; en espa&ntilde;ol, que el tenor incluy&oacute; en su &uacute;ltima producci&oacute;n discogr&aacute;fica.</p>
pinterest
Andrea y Matteo Bocelli

Recientemente, Andrea y Matteo Bocelli lanzaron a dueto la canción “Fall on Me”, “Ven a mí” en español, que el tenor incluyó en su última producción discográfica.

Instagram/Matteo Bocelli
<p>Cuando <a href="https://peopleenespanol.com/celebridades/cristian-castro-deja-sola-a-su-mama-veronica/"><strong>Cristian Castro</strong></a> realiz&oacute; su disco <em>Primera fila </em>en el 2012, incluy&oacute; un dueto con su famosa madre, <strong>Ver&oacute;nica</strong>. Juntos interpretaron &#8220;Aprend&iacute; a llorar&#8221;, canci&oacute;n &iacute;cono de la actriz y tema de la telenovela <em>Los ricos tambi&eacute;n lloran</em> que la lanz&oacute; a la fama internacional.</p>
pinterest
Verónica y Cristian Castro

Cuando Cristian Castro realizó su disco Primera fila en el 2012, incluyó un dueto con su famosa madre, Verónica. Juntos interpretaron “Aprendí a llorar”, canción ícono de la actriz y tema de la telenovela Los ricos también lloran que la lanzó a la fama internacional.

Mezcalent
<p>Durante un concierto, <a href="https://peopleenespanol.com/celebridades/los-escandalos-de-alejandro-fernandez/"><strong>Alejandro Fern&aacute;ndez</strong></a> invit&oacute; a su hija <strong>Camila</strong> para cantar juntos &#8220;Hoy tengo ganas de ti&#8221;. Adem&aacute;s, en el 2016 grabaron a dueto &#8220;El ciclo sin fin&#8221;.</p>
pinterest
Alejandro y Camila Fernández

Durante un concierto, Alejandro Fernández invitó a su hija Camila para cantar juntos “Hoy tengo ganas de ti”. Además, en el 2016 grabaron a dueto “El ciclo sin fin”.

Twitter/Alejandro Fernández
<p>Hace unos d&iacute;as, <a href="https://peopleenespanol.com/mamas-y-bebes/hija-lucero-mijares-debuta-cantante/"><strong>Mijares</strong></a> anunci&oacute; que su hija menor, <strong>Lucerito</strong>, fue incluida en su &uacute;ltima producci&oacute;n musical, ya que grabaron juntos el tema &#8220;Vencer al amor&#8221;. El cantante asegura que la jovencita no ha pensado en dedicarse a la m&uacute;sica, que esta colaboraci&oacute;n solo fue un regalo de cumplea&ntilde;os para &eacute;l.</p>
pinterest
Mijares y Lucerito

Hace unos días, Mijares anunció que su hija menor, Lucerito, fue incluida en su última producción musical, ya que grabaron juntos el tema “Vencer al amor”. El cantante asegura que la jovencita no ha pensado en dedicarse a la música, que esta colaboración solo fue un regalo de cumpleaños para él.

Mijares Instagram
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1 of 10 Mezcalent.com

José José y José Joel 

En 1994, José José y José Joel unieron sus voces para interpretar el tema “La fuerza de la sangre”.

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2 of 10 Mezcalent.com

Enrique y Alejandra Guzmán

Con el tema “La plaga”, uno de los éxitos de Enrique Guzmán, este cantante y su hija Alejandra han estado juntos interpretándolo en diversos escenarios.

3 of 10 Eddie Sakaki/The Grosby Group

Joan Sebastian y José Manuel Figueroa

Antes de su muerte, Joan Sebastian cantó al lado de su hijo José Manuel Figueroa la canción “Bandido de amores”, lo hizo en diversos escenarios y en repetidas ocasiones.

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4 of 10 Alexander Acha Instagram

Emmanuel y Alexander Acha

El año pasado, Emmanuel y Alexander Acha grabaron a dueto “Es mi mujer”, que estuvo incluida en el disco MTV Unplugged del primero.

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5 of 10 People En Español

Angélica María y Angélica Vale

En diversas ocasiones, Angélica María y Angélica Vale han cantado juntas temas famosos de la primera o en los escenarios teatrales que han compartido. Sin embargo, en el 2015 interpretaron “Mi cómplice, mi amiga”, tema escrito para ser cantado a dueto por madre e hija.

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6 of 10 Alexander Tamargo/WireImage

Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar

Pepe Aguilar tiene dos hijos cantantes, Ángela y Leonardo. Con ambos ha cantado diversos temas, ya sea a dueto con cada uno o en trío; incluso, han realizado giras juntos.

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7 of 10 Instagram/Matteo Bocelli

Andrea y Matteo Bocelli

Recientemente, Andrea y Matteo Bocelli lanzaron a dueto la canción “Fall on Me”, “Ven a mí” en español, que el tenor incluyó en su última producción discográfica.

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8 of 10 Mezcalent

Verónica y Cristian Castro

Cuando Cristian Castro realizó su disco Primera fila en el 2012, incluyó un dueto con su famosa madre, Verónica. Juntos interpretaron “Aprendí a llorar”, canción ícono de la actriz y tema de la telenovela Los ricos también lloran que la lanzó a la fama internacional.

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9 of 10 Twitter/Alejandro Fernández

Alejandro y Camila Fernández

Durante un concierto, Alejandro Fernández invitó a su hija Camila para cantar juntos “Hoy tengo ganas de ti”. Además, en el 2016 grabaron a dueto “El ciclo sin fin”.

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10 of 10 Mijares Instagram

Mijares y Lucerito

Hace unos días, Mijares anunció que su hija menor, Lucerito, fue incluida en su última producción musical, ya que grabaron juntos el tema “Vencer al amor”. El cantante asegura que la jovencita no ha pensado en dedicarse a la música, que esta colaboración solo fue un regalo de cumpleaños para él.

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