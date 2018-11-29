Celebridades que han cantado con sus hijos

Hay una frase que dice "nada se roba, todo se hereda". Esto ha sucedido con los hijos de muchos famosos cantantes, quienes han heredado el talento de sus padres. Algunos descendientes también han probado suerte en la profesión, muchos con gran éxito. Incluso, hay casos en los que ambas generaciones aprovechan para unirse como familia y realizar un dueto para deleite de sus seguidores. ¿Quiénes son? Aquí te lo decimos. ¡Quedarás sorprendido!