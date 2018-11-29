Celebridades que han cantado con sus hijos

José José y José Joel
Mezcalent.com
Enrique y Alejandra Guzmán
Mezcalent.com
Joan Sebastian y José Manuel Figueroa
Eddie Sakaki/The Grosby Group
Emmanuel y Alexander Acha
Alexander Acha Instagram
Angélica María y Angélica Vale
People En Español
Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar
Alexander Tamargo/WireImage
Andrea y Matteo Bocelli
Instagram/Matteo Bocelli
Verónica y Cristian Castro
Mezcalent
Alejandro y Camila Fernández
Twitter/Alejandro Fernández
Mijares y Lucerito
Mijares Instagram
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