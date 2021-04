Carlos Vives junto a Ricky Martin, Sebastián Yatra y más estrenos musicales de la semana ¡Bienvenidos a los estrenos musicales de esta semana! Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir carlos vives con ricky martin estrenan cancion puerto rico Credit: Cortesía Desde pop y funk hasta reggaetón y temas románticos, las canciones de estos artistas seguramente romperán récords y se apoderarán de los charts gracias a su talento. "Puerto Rico", Carlos Vives ft. Ricky Martin Carlos Vives comparte su nueva aventura musical "Canción bonita" con su amigo Ricky Martin, un poderoso encuentro de los sonidos de Colombia y Puerto Rico en una sola canción. El tema es una declaración de amor a Puerto Rico, una historia encantadora que se ha venido tejiendo desde que Carlos y Ricky se conocieron hace muchos años en la isla, misma que ha inspirado varios de sus éxitos musicales y que los ha unido desde siempre. "Pareja del año", Sebastián Yatra ft. Myke Towers Sebastián Yatra se une a Myke Towers en el nuevo sencillo "Pareja del año", una canción acerca de una persona que sólo puedes imaginar, el sueño de una relación perfecta. Compuesta una tarde entre amigos, el icónico dúo de productores Andrés Torres y Mauricio Rengifo, compartió el sencillo con Yatra y la melodía y letras fluyeron desde ese punto, antes de que Sebastián invitará a Myke a agregar su creatividad y originalidad al tema. "Te llamo", Olga Tañón Olga Tañón estrena el tema "Te llamo", una evolución musical de Tañón dentro del género musical tropical, la cual, maneja como toda una experta. Su voz e interpretación algo mundialmente aclamado, convertirán este tema como un favoritos dentro del folclor mexicano. La "mujer de fuego" y su esposo, el empresario Billy Denizard, protagonizan el videoclip de esta historia de amor. "Millones", Omy de Oro De Puerto Rico al mundo, Omy de Oro se corona como el rey del trap latino en su nuevo sencillo titulado "Millones". La canción es un himno de trap salvaje y totalmente sin filtro con letras que representan la experiencia de Omy de estar en la cima de la cadena musical urbana. El tema comunica el mensaje de no crear problemas con el trapero mientras canta "lavando dinero, con lo que cantamos, problema evitamos pero si quieren guerreamos", desafiando a quien quiera problemas a enfrentarse a él. Marc Anthony presenta LIVESTREAM: una noche marc anthony concierto livestream Credit: Cortesía Marc Anthony vuelve a apoderarse de los escenarios de una manera innovadora, con su único concierto LIVESTREAM: una noche, transmitido en vivo, el sábado 17 de abril, desde Miami. Un espectáculo histórico de primer nivel, completamente renovado y acorde a estos nuevos tiempos, que moverá las fibras más íntimas de todos sus fanáticos. Los boletos están disponibles a través de su página oficial marcanthonyonline.com. Un espectáculo que promete ser una experiencia inigualable que permitirá a los fanáticos de todo el mundo bailar y divertirse en la comodidad de sus hogares mientras disfrutan de una manera segura y responsable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Playlist de la segunda temporada de Luis Miguel: la serie diego boneta spotify soundtrack luis miguel la serie Credit: Cortesía Spotify Si estás impaciente por el estreno de la segunda temporada de Luis Miguel: la serie, quizá este adelanto del soundtrack oficial te aligere un poco la espera. Spotify actualizó hoy la playlist de Luis Miguel: la serie con el primer track de la segunda temporada, en el cual podrás escuchar a Diego Boneta interpretar "Qué nivel de mujer", tema que aparecerá en el capítulo estreno el próximo 18 de abril. "El plan", Jaydan El cantautor Jaydan presenta el sencillo "El plan", compuesto por Jesús Martínez Ríos, Alexis Velez y José Martínez, con un mensaje en búsqueda de alegrar y traer gozo a sus oyentes. "La letra de esta canción es brindar un mensaje de alegría y paz y va principalmente dirigido a todo aquel que se encuentra pasando por algún tipo de desierto y necesita escuchar a alguien que le recuerde que no está solo y que el propósito y el plan de Dios para su vida aún no ha caducado", Jaydan.

