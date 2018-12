Este 2019 se cumplirán 50 años de la histórica presentación de Carlos Santana en el festival de Woodstock, en Nueva York y 20 de la publicación de su exitoso álbum Supernatural.

El histórico momento marcó toda una época en la música y la cultura pop de Estados Unidos y cambió para siempre la carrera musical del músico nacido en Autlán, Jalisco. Desde entonces Santana ha vendido millones de discos y ha acumulado 10 premios Grammy, entre muchos otros.

Sin embargo, en todos estos años y a pesar haber compartido cartel con Tito Puente, Eric Clapton, Dave Matthews y Maná, entre muchas otras estrellas, el legendario músico nunca había compartido sus secretos a la hora de tocar la guitarra. Pero eso está a punto de cambiar pues ahora Santana se convertirá en maestro por un día gracias a la cátedra magistral que impartirá en línea por medio de Masterclass y en donde promete revelarnos los secretos de su arte.

Aquí un extracto de nuestra conversación con El Maestro, en el debut de la clase, que está disponible a partir de este jueves 13:

¿Cómo surgió este proyecto?

En meses pasados he estado leyendo sobre el concepto de cómo no existen las coincidencias o la sincronía en la vida. De lo que realmente se trata es de que Dios está en todos lados y como te ama te ofrece las oportunidades, la situación ideal con la gente ideal para hacer algo. Esto es algo así. La idea es compartir con los aspirantes a la música para que comprendan que la música no tiene tiempo ni tiene espacio. Vive fuera de [las reglas] de la gravedad.

¿A qué se refiere con esto?

La música de gente como Billie Holliday, Nina Simone, Whitney Houston, John Lennon, Bob Marley..te eleva del plano físico. Te hace probar lo eterno.

¿La gente debe esperar a que usted les enseñe a tocar la guitarra con esta clase?

No se trata de eso, es más allá de cómo agarrar la guitarra. Es algo muy delicado. No queremos decirles qué hacer o cómo. Quiero enseñarle a estos jóvenes músicos el cómo penetrar la nota [musical]. La música es un espíritu sagrado con vibraciones que viene de todo tu cuerpo: de tu corazón. Eso es lo que me encanta poder compartir con la gente.

Carlos Santana debutó en Woodstock hace 49 años:

El Maestro con su querida esposa, Cindy Blackman:

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

¿Quién ha sido su mayor maestro?

Mi padre. Me enseñó a tocar el violín a los 5 años ¡Me enseñó a comunicarme con los pájaros silbando! Eso fue en Autlán. Mi papá hizo una fuerte impresión en mí. Pensé que era un mago. Era un chamán. Las mujeres y los niños enloquecían con mi padre.

¿Por qué nunca se dedicó a enseñar su arte?

Mi ADN no es el de un maestro, soy alguien que prefiere aprender. No está en mi constitución el ser un profesor.

¿En estos años de carrera, qué ha aprendido Carlos Santana?

Quiero pensar que soy más humilde, más paciente. Cuando joven fui muy inseguro y eso se combina con la arrogancia. Lo que aprendes cuando te haces mayor es que la seguridad espiritual se convierte en seguridad personal. [Pero también te conviertes en alguien más vulnerable.

¿Qué espera de este proyecto con Masterclass?

¡No espero nada! Soy como un niño que ha soltado un globo al aire y sólo quiero mirar cuán alto llega!

La clase de Carlos Santana está disponible a partir de este jueves en http://www.masterclass.com/cs