Exclusiva: Carla Morrison habla de su gira y cómo fue componer "Mañana será bonito" para Karol G La cantautora mexicoamericana se encuentra de gira por el país y se presentará en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, CA. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carla Morrison continúa cosechando las mieles del éxito que su álbum El Renacimiento le ha traído desde su debut en abril del 2022. El disco es uno de los motivos que están llevando a a artista a visitar distintos puntos con su gira nacional incluyendo un esperado concierto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, CA, que se realizará el 12 de agosto. "Vamos a estar ahí con toda la banda; es un show grandísimo estoy emocionada y agradecida porque ha sido un esfuerzo de todo el equipo", afirma a People en Español la artista mexicoamericana sobre los preparativos para el esperado concierto en el icónico recinto. Morrison ha sido nominada en dos ocasiones a los premios Grammy y es la autora del aclamado tema "Mañana será bonito" que inmortalizó la cantante colombiana Karol G, algo que ha llevado su trabajo a nuevas audiencias. "Yo ya sabia que Karol me estaba buscando desde hace años y de repente, un día me escribe y me dice que estaba haciendo este nuevo disco y y me dio varias ideas de lo que quería hacer", explica la autora de temas inolvidables como "Déjenme llorar" y "Disfruto". "Mi esposo Alejandro Jiménez y yo nos pusimos a escribirla [canción] y se la mandamos. Y [Karol] dijo: '¡Qué fuerte que hayas escrito esta canción porque así se llama mi [nuevo] disco!' Fue super bonito, me encanto que quedara y que le gustara". Carla Morrison Credit: Esteban Calderón ¡Mira arriba la entrevista completa de Carla Morrison en People VIP! Las lista completa de fechas de la gira de Carla Morrison está disponible en su sitio oficial!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exclusiva: Carla Morrison habla de su gira y cómo fue componer "Mañana será bonito" para Karol G

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.