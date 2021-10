Carin León y Walker Hayes rompen fronteras Por primera vez, un cantante de música regional mexicana une su voz a la de un intérprete de música country con el tema "Whiskey & Tequila". ¡Tenemos todos los detalles aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carin Leon y Walker Hayes Digital Cover Credit: Cortesía de Amazon Music Un regalo que su padre le dio cuando tenía 12 años marcó el rumbo de la vida de Carin León. "Me dio una guitarra", rememora el sonorense, quien en casa siempre escuchaba a Pedro Infante, Javier Solís, Alejandro Sanz y The Beatles. "A los 17 [años] la volví a agarrar, me volví autodidacta en cierta parte al tocar[la]". Desde entonces, León realizó pequeñas presentaciones en su natal Hermosillo y fue ahí donde el cantante de hoy 32 años se encontró con su compatriota, el compositor y cantante Javier "El tamarindo" González, quien le abrió las puertas al estrellato. "Nunca imaginé que iba a hacer música", confiesa el intérprete de "El tóxico", quien en tan solo dos años ya superó mil millones de vistas con sus videos, tiene más de un millón de seguidores en sus redes sociales y ha sido nominado en Premios lo nuestro, Premios de la radio y los Latin American Music Awards. "Tenemos muchísimos proyectos. [Dentro de cinco años] me veo mejor que ahorita y ya es mucho decir. Bendito Dios cada día que pasa nos encontramos con noticias buenas". Una de esas buenas nuevas: recibir la llamada de las personas que trabajan con el cantante de música country Walker Hayes. "Ellos estaban pendientes de nuestras locuras", cuenta el cantante de música regional mexicana quien junto a Hayes grabó la canción "Whiskey & Tequila". "Estamos muy emocionados de que tomen en cuenta nuestra lucha por hacer que nuestra música [mexicana se escuche], poder incursionar en el mercado. La música country de verdad que es un mercado alucinante". Más impresionante y divertido fue rodar el video junto a Hayes. "Cuando estábamos grabando [había] un platillo tradicional mexicano que es el pollo picante y [como] hicieron varias tomas [nos dio hambre] y pues nos acabamos la comida y terminamos con agruras", recuerda risueño el artista, quien invita a todos a escuchar este trabajo en conjunto. "Ver esa fusión [será asombroso]". De su experiencia al romper fronteras junto a Hayes, su carrera, y sueños, León habla en exclusiva con People en Español. "Estamos muy emocionados de que tomen en cuenta nuestra lucha por hacer que nuestra música [mexicana se escuche]" CarIn león Carin Leon y Walker Hayes Cover Credit: Cortesía de Amazon Music ¿Cuándo fue que iniciaste tu carrera en el mundo de la música? La música [ha sido parte de mí] desde que tengo uso de memoria. Es una parte muy importante y no por trabajarla. Mis primeros recuerdos de vida han sido con la música. Nunca imaginé que iba a hacer música. [El acercamiento que tuve con la música] fue por medio de la familia, tengo influencia musical de muchas partes. ¿Cuál era tu influencia musical? Tuve mucha influencia de la música ranchera, [escuchaba] al señor Pedro Infante, Javier Solís, de la música en inglés que escuchaba mi papá [como] The Beatles, The Eagles, bandas icónicas. Y también el pop que escuchaba... me ha marcado el pop de Alejandro Sanz de esos tiempos. Y por eso decidimos agarrar la guitarra y ya nunca la soltamos. "Mis primeros recuerdos de vida han sido con la música. Nunca imaginé que iba a ser música" Carin león Carin Leon y Walker Hayes Digital Cover Credit: Cortesía de Amazon Music ¿A qué edad fue que tomaste la guitarra? Mi papá nos dio el gusto; mi papá toca guitarra y me dio una guitarra a los 12 años. Ya después de grande como a los 17 la volví a agarrar. Ya tenía las bases pero no tocaba nada y empecé investigando y preguntando y me volví autodidacta en cierta parte al tocar la guitarra; fue a los 18 años que empecé a vivir de la música. ¿Cómo fue que empezaste a vivir de la música? Como todas las historias de la música de la región [de] donde somos, empezamos a hacer música en la preparatoria con el gusto de hacer música y un maestro que teníamos nos dejó con una bronca [un problema] que nos dejó embarcados y nos dijo que teníamos que tocar [en una presentación] y no tenían guitarrista. Así que agarré la guitarra y aprendí a tocar las canciones y los covers que se tocaban. Eran canciones clásicas como cumbias en las fiestas mexicanas que nunca pueden faltar. Pero después queríamos hacer nuestra propia música, [tener] nuestra propia identidad, no nada más tocar la música de los demás artistas. Carin Leon y Walker Hayes Digital Cover Credit: Cortesía de Amazon Music ¿Cuándo fue el momento en que despuntó tu carrera? A principios del 2018. El Tamarindo nos dio la confianza. Javier "El tamarindo" González fue el que me dio la oportunidad en la música y de ahí para adelante. ¿Qué te dice tu padre ahora que has tenido éxito? La verdad que todos los consejos que me ha dado los hemos puesto en práctica y la verdad que estamos los dos felices y contentos. Veo a mi familia contenta y entusiasmada —muchas veces más que yo. Ellos están bien contentos y mis [padres] saben que hicieron buen trabajo por ahí. "Veo a mi familia contenta y entusiasmada —muchas veces más que yo. Ellos están bien contentos y mis [padres] saben que hicieron buen trabajo por ahí" carin león Ahora estrenas la canción "Whiskey & Tequila" con Walker Hayes, una fusión de genéros musicales... Es para celebrar el Mes de la Herencia Hispana. Ellos nos llamaron y estaban pendientes de nuestras locuras. Estamos muy emocionados de que tomen en cuenta nuestra lucha por hacer que nuestra música [mexicana se escuche], poder incursionar en el mercado. La música country de verdad que es un mercado alucinante. Carin Leon y Walker Hayes Digital Cover Credit: Cortesía de Amazon Music "[La canción] es para celebrar el Mes de la Herencia Hispana" carin león ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Walker? La verdad que fue una experiencia bien bonita, fue demasiado fácil. Íbamos con una inquietud de que fuera difícil por la diferencia de lenguajes, pero la pasamos muy bien. Sentimos que va a gustar mucho; fue algo de camaradas, no sentimos que fue trabajo. Las razones por las que hay que escuchar la canción son... Creo el simple hecho de escuchar algo diferente y ver esa fusión [será asombroso], la frescura de poder ver la fusión y la propuesta. Íbamos con una inquietud de que fuera difícil por la diferencia de lenguajes, pero la pasamos muy bien" Carin león ¿Viviste alguna anécdota junto a Walker durante la grabación de esa canción? En la parte del video cuando estábamos grabando [había] un platillo tradicional mexicano que es el pollo picante y [como] hicieron varias tomas [nos dio hambre] y pues nos acabamos la comida y terminamos con agruras. Carin Leon y Walker Hayes Digital Cover Credit: Cortesía de Amazon Music ¿Cómo te ves dentro de cinco años? Tenemos un chorro, tenemos muchos [proyectos]. La verdad no me gusta visualizarme, pero tenemos muchísimos proyectos. Me veo mejor que ahorita y ya es mucho decir. Bendito Dios cada día que pasa nos encontramos con noticias buenas y estamos trabajando. Nos vamos a asegurar que sean cosas de calidad. Dejas que la música y las noticias te sorprendan, pero ¿hay alguien con quién quieras trabajar? Creo que [con] el señor Alejandro Sanz, tengo una admiración muy grande. Hacer un dueto [con él]. "La verdad no me gusta visualizarme, pero tenemos muchísimos proyectos. [Dentro de cinco años] me veo mejor que ahorita y ya es mucho decir. Bendito Dios cada día que pasa nos encontramos con noticias buenas" Carin león ¿Qué es lo que disfrutas hacer cuando no estás en los escenarios o componiendo? Soy una persona muy sencilla y muy básica. Me encanta estar en mi casa, estar con los míos, escuchar música, ver a mis amigos. Soy una persona muy normal. Soy casado, tengo dos hijos y esperemos que vengan más. Uno tiene 10 [años] y [el] otro 7; son varones. ¿Seguirán tus pasos? Los veo tranquilos, hasta ahora nos les llama pero que ellos decidan lo que les gusta hacer. No me interesa presionarlos para que sigan mi camino porque es muy difícil.

