Carín León: "Nuestro género siempre estuvo muy cerrado" El artista mexicano habla sobre su colaboración en el tema "Fancy Like" con Walker Hayes y de la nueva ola que está barriendo a la música mexicana y el country. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En todo el país y en las redes continúan las celebraciones por el Mes de la Herencia Hispana. Y ahora le ha tocado el turno a Amazon para celebrar a los dos géneros con más streaming en la actualidad.: la música country y la música regional mexicana por medio del playlist Whiskey & Tequila El proyecto hace posible lo que antes quizá era impensable: unir a ambos los géneros de mayor arraigo a ambos lados de la frontera en un listado de lujo que encabezan el cantautor mexicano Carín León y el artista Walker Hayes. "Nuestro género siempre estuvo muy cerrado, fue un género muy hermético y sobre todo muy marginado", explica respecto al proyecto León a People en Español y quien contribuye a este playlist con una nueva versión del tema "Fancy Like (Carin León Remix - Amazon Original)" al lado del cantautor country Walker Hayes. En la lista musical también aparecen temas de Cristian Nodal, Cody Johnson y C. Tangana, por mencionar algunos artistas que están innovando en este terreno de la música country y mexicana actuales. El nacido en Hermosillo, México, de 32 años y exintegrante del grupo Arranke inició su carrera de solista hacia el 2018 y asegura que gracias a las redes ha habido una explosión de nuevos representantes de ´música regional, de banda, de la sierra e incluso ranchera en la escena musical mexicana. "No se le daba el espacio a propuestas nuevas, simple y sencillamente y yo siempre he tenido en mi mente: el country y el mexicano tienen mucho en común", asegura el cantautor y guitarrista quien en tan solo dos años ya superó mil millones de vistas con sus videos, tiene más de un millón de seguidores en sus redes sociales y ha sido nominado en Premios lo nuestro, Premios de la radio y los Latin American Music Awards. "Nos da mucho gusto el rumbo que está tomando la música. Creo que esto le ha hecho muy bien a la música [regional mexicana]". Carín León Credit: Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nosotros en la cultura compartimos muchas cosas y yo siempre me había preguntando por qué nadie había hecho ese rollo: hacer una colaboración con un artista como Walker Hayes", explica el intérprete de populares temas como "El tóxico", Tu amor barato" y "Cómo duele equivocarse". "El publico", asegura, "quiere escuchar cosas diferentes". El video de "Fancy Like" y el playlist Whiskey & Tequila se encuentran disponibles ya en Amazon Music. ¡Mira la entrevista completa con Carín León arriba!

