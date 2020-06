"Con todo orgullo quiero expresarles que soy gay". El cantante Raymix sale del armario El cantante de cumbia decidió dar este videocomunicado a pesar de las advertencias de gente que le aseguraba que perjudicaría su carrera haciéndolo. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sincero, cercano y orgulloso de su condición, Raymix compartió un video con su público a través de su canal de Youtube donde confesó su orientación sexual cansado tener que ocultar siempre su situación. El artista, todo un referente en el género de la electrocumbia, ha salido del armario y ha declarado que es homosexual. Un paso que muchas personas de su entorno y del medio le pidieron que no hiciera por las posibles malas consecuencias que le podría acarrear. Para él lo importante es ser genuino y, sobre todo, feliz, así que no hizo caso y se siente aliviado de haberse quitado esta losa de no poder ser él mismo. "¿Ustedes pueden creer que en pleno siglo XXI haya personas en el mundo de la industria de la música que me hayan aconsejado y sugerido no hacer este video? Que mejor me quede callado pretendiendo que no soy lo que soy", comenzó en su discurso firme y directo. "Con todo orgullo quiero expresarles que soy gay", dijo el artista de 29 años. El joven, que acaba de lanzar el tema "Tú y yo" con Paulina Rubio, todo un éxito nada más salir al mercado, ha contado que no decirlo y quedarse callado es la peor traición que uno puede hacerse a sí mismo. "Es la misma persona que han conocido todos estos años, sigo siendo yo, no se acaba el mundo. Hago canciones para las personas que creen en la vida, en la libertad, en la igualdad, en la felicidad, en la unión, en las sonrisas pero, sobre todo, en el amor en cualquiera de sus formas", expresó muy emocionado. Una emoción que nos llegó al corazón porque hacerlo siendo un personaje público abre puertas y facilita el camino de muchas personas que, como él, no se deciden a hacerlo. Su mensaje es un ejemplo de libertad y amor, tan necesarios en el actual mundo tan convulso en el que vivimos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Raymix asegura sentirse contento de finalmente haber dado este paso, consciente de que no a todos les guste. Algo que, con todo el respeto, no le va a quitar el sueño. Su felicidad está por encima de las etiquetas. "La vida se va en un instante y si queremos cambiar el mundo empecemos con el ejemplo que le vamos a dar a los niños y a las niñas que en le futuro van a estar al cargo del planeta. Un niño no nace juzgando", dijo en un discurso cargado de sentimiento. Todo el apoyo y el cariño al artista mexicano por aportar su granito de arena por el avance y la promoción del respeto y la igualdad.

