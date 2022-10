Exclusiva: Te presentamos a Candy Lover la cantante e influencer que inició como empresaria a los 16 años El camino en la música para Candy Lover inició tiempo atrás, pero primero el destino le tenía preparadas otras sorpresas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien ahora Candy Lover tiene 28 años de edad, sus esfuerzos por salir adelante comenzaron siendo adolescente. Así cuando tenía 16 años se convirtió en empresaria creando fundas para celulares; pero sus sueños eran más grandes porque quería encontrar una oportunidad en la música. "Comencé haciendo fundas para celulares a los 16 años y a los 18 abrí mi primera tienda", reveló para People en Español. "Siempre quise ser artista. Durante High School cantaba en el coro y me daban muchos solos. Jamás pensé que sería reconocida por la música, pero ahora con las redes sociales pienso que las vidas pueden cambiar mucho y tuve mucho, mucho apoyo de mis seguidoras", continuó. "A Los 13 años empecé a cantar en público. Desde el primer día hasta el día de hoy cada vez que canto a personas ver esas reacciones, los aplausos, ver qué les gusta lo que estoy haciendo es algo que no cambio por nada". Angélica Torres, nombre real de esta representante del género urbano, nació en Puerto Rico; a los once años se mudó con su familia a California, Estados Unidos, donde se vive actualmente. Antes de lanzarse como cantante, los tutoriales de maquillaje le abrieron las puertas públicamente y ahora cuenta con varios millones de seguidores en sus diferentes redes sociales. "Sinceramente empezó porque estaba con una depresión porque no sabía lo que iba a hacer en mi vida", relató. "Hacía las fundas de celulares a muchos maquillistas famosos y de ahí empecé a eventos de maquillajes para promocionar mis productos. Dije 'quiero empezar a hacer un poco de maquillaje; me encantaría intentar si en algún momento puedo ser buena en esto'", continuó. "Empecé a meterme en vivo en Facebook mientras hacía las cubiertas de celulares. Trataba de hacerme maquillajes; no era buena para nada, mis maquillajes eran horribles. La gente empezó a verme, al principio solamente tenía a mi mamá; de dos personas subió a quince, después a cien y ahora tenemos miles de personas viéndome en la redes sociales". Candy Lover Credit: M. West SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien la joven quiere dejar claro que "soy una chica normal, no tengo el cuerpo perfecto, no soy perfecta" y busca ser un modelo real de las personas en el mundo; con sus canciones quiere demostrar que su talento. "La música ha cambiado mucho ya no crece tanto por arte, sino por negatividad. Quiero que mi música sea arte. Cuando hago una canción también pienso en el video, quiero que sea como una mini película lo que estoy brindando, algo que sea diferente", comentó. "Pienso que si soy diferente porque puedo cantar el vivo, en inglés, en español, cualquier género de música lo puedo cantar y eso es algo que pienso que muchos artistas de hoy en día, casi nadie puede agarrar un micrófono y cantar a capella y tocar un corazón", continuó. "Quiero que la gente diga '¡wow! Ella si canta, si tiene ese talento y lo está teniendo aún como arte'". Candy Lover Credit: M. West Ahora, la chica lanza su sencillo "Fantasma" donde presenta un lado distinto del género urbano. La canción 'Fantasma' es sobre esos amores que uno tiene como escondidos. La canción es pegajosa. Es sexy, pero tiene su toque fino. No estoy diciendo palabras que denigren a una mujer, al contrario", explicó. "Mi tipo de reguetón tiene su finura". "Recuerda que en este mundo solamente hay una persona como tú que eres único, especial y puedes con todo", Candy Lover Candy Lover, quien también es reconocida por su negocio de pelucas, también probará suerte en otros géneros como la balada y salsa. Mientras tanto, su tema "Fantasma" ya está disponible en todas las plataformas musicales y de video. "Espero que pueda brindar algo nuevo en toda esta industria de música y redes sociales. Espero tocar muchos corazones en mi carrera", confesó. "Recuerden que la vida es una. Uno no se puede dar nunca por vencido porque no sabe el potencial que tiene por dentro y una de las cosas tan grandiosas que uno puede lograr. Recuerda que en este mundo solamente hay una persona como tú que eres único, especial y puedes con todo", reflexionó. "Así como estoy haciendo mis sueños realidad, cualquier persona lo puede hacer. Si toma mucho esfuerzo, lágrimas, pero al final del día valdrá la pena".

