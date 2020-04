Renunció a ser cantante y se enclaustró. Todo lo que no sabías del pasado de Camilo Todo lo que no sabías del pasado de Camilo By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Es el compositor de canciones como “Sin pijama” de Becky G y “Pa’ dentro” de Juanes, es el esposo de Evaluna Montaner, hija del famoso cantante Ricardo Montaner. Pero eso no es todo, Camilo también ganó un show de telerrealidad en su natal Colombia y renunció durante mucho tiempo a su sueño de ser cantante, ¿por qué? El intérprete de “Favorito” contó todo en exclusiva. Primero, háblanos de “Favorito”, canción que ya está disponible en todas las plataformas digitales Favorito es el segundo capitulo de nuestra historia de amor. Yo tuve que dar muchas vueltas en el mundo, comer de todo, conocer y tener diferentes experiencias para darme cuenta de que mi lugar favorito era Evaluna, de eso habla esta canción. Quise lanzarla en este momento justo, porque estamos todos juntos en casa, sin posibilidad de viajar, por eso el video es una invitación a que disfruten con nosotros en lo que fue el viaje más lindo de nuestras vidas. Image zoom Cortesía de Rondine Alcala ¿Cómo está profesionalmente en este momento? Me siento en el mejor momento de mi vida. Me siento una persona exitosa en la medida que hago lo que amo con la gente que amo, sembrando cosas que quiero sembrar. Lo que hago me representa, este último año me ha cambiado la vida, llevaba pedaleando por este sueño más de diez años y siento que en este año y medio han sucedido más que cosas que toda mi vida, estoy muy feliz. Image zoom ¿Cómo fueron tus inicios? Han sido muchos procesos hasta llegar a ser lo que estoy viviendo. Empecé muy chiquito a los 13 años en un programa de televisión en Colombia que se llamaba The X Factor en el año 2007, gané este concurso y ahí empecé una carrera para la que no estaba preparado, solo traía el sueño de amar el oficio de la música y el sonido. Estaba tan poco preparado que no sabía en dónde me encontraba y decidí parar. Paré y me metí al estudio. En el anonimato en el claustro y ahí [me quedé] ayudándole a otros artistas a encontrar su sonido y su mensaje y encontrando de nuevo el mío. Image zoom ¿Cuál fue el primer artista a quien escribiste una canción? El primer artista que me grabó una canción fue Bomba estéreo. Una canción que se llama “Internacionales” y desde ese momento, ese fue el día cero de una bocanada de cosas que terminaron el día de hoy. Advertisement

