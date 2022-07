Camila Cabello habla de su reciente sencillo en colaboración con Stromae, donde canta en francés Por primera vez, Camila Cabello canta en francés para el tema "Mon amour", junto a Stromae, y narra todo detrás de esta colaboración. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde inicios de su carrera, Camila Cabello ha mostrado su interés por tomar riesgos a nivel profesional; primero al lanzarse como solista cuando formaba parte de Fifth Harmony; luego, al combinar diversos géneros con ritmos latinos; ahora, la cantante de origen cubano canta por primera vez en francés al realizar una colaboración con Stromae del tema "Mon amour". "He sido fan de Stromae durante tanto tiempo que recuerdo tu primer álbum. Recuerdo que "Tous les mêmes" es mi video musical favorito", mencionó Cabello en una conversación que sostuvo con Stromae y que fue otorgada en exclusiva a People en Español. "Recuerdo haber visto todo tu show en vivo para ese primer álbum, verlo durante una hora y media en Youtube. He sido tan fanática durante tanto tiempo y tú siempre has sido, sí, uno de mis artistas favoritos. Entonces, salió este álbum, estaba en Francia y dije 'oh, Dios mío'. Y 'Mon Amour' era mi canción favorita". Estos cantantes se vieron por primera vez en la alfombra roja de la Gala del Met, la intérprete de "Havana" no pudo controlar la emoción de conocer a su colega francés de quien "soy una gran admiradora" y, tras tomarse una selfie, establecieron contacto. "Sí, sucedió, y yo estaba tan feliz. Después de Gala del Met, lo recuerdo porque me enviaste un mensaje de texto y dijiste 'Me encantó tu álbum' y 'mi tema favorito es "Mon Amour"", mencionó por su parte Stromae. Así, el cantante la invitó a crear una nueva versión de dicho sencillo. "Siento que también es muy divertido trabajar sobre una canción que ya es tan buena, ya sabes a lo que me refiero, de alguien de quien ya eres fan. Fue una experiencia tan divertida y divertida", agregó Camila. Camila Cabello y Stromae Credit: Cortesía: Universal Music SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta es la primera vez que la exparticipante de The X Factor canta en francés; lo cual, fue una experiencia de la que esta muy emocionada. "Olvidé que estaba la parte tres [de, tema]. Entonces, escribí el verso y eso estaba como en inglés, pero luego para el coro le dije a Stromae 'tengo muchas ganas de cantar el coro en francés'. Entonces, conseguí un instructor de francés, quien dijo que no es 'Mon Amor' es 'Mon Amour'. Y durante horas fue muy estricta conmigo en la pronunciación. [Yo pensaba] 'necesito hacerlo bien'", relató. "Realmente lo aprecio, porque no creo que muchos artistas impulsen este perfeccionismo al tener un profesor de francés para tener una buena pronunciación y realmente lo aprecio, sinceramente", agregó Stromae. "Desde el punto de vista sonoro, escuchar mi voz en toda la pista a veces es un poco aburrido, y estaba muy feliz de tenerte en la pista y me da otra dinámica y otra perspectiva, una perspectiva femenina". En esta canción, la latina confesó que quiso explotar su parte sensual. "Entré al estudio y luego quise agregar ese tipo de coquetería descarada que estaba sintiendo. Algo así como la perspectiva feminista. Y haciéndolo algo descarado y un poco irónico y coqueto, cambiando un poco la dinámica de poder", expresó. Camila Cabello Credit: Cortesía: Universal Music Para el concepto del video, se creó una historia basada en los realities televisivos que debieron grabar a distancia; sin embargo, lograron el resultado esperado. Ahora, ambos revelan que están felices por el resultado de este trabajo y esperan hacer otros duetos en un futuro. "Estoy muy agradecido Camila, es divertido cómo en la vida a veces simplemente te encuentras con personas, y en realidad somos fanáticos el uno del otro. Luego nos conectamos, y hacemos una colaboración juntos y sí, estoy muy contento. ¡Muchas gracias Camila!", concluyó Stromae. "También estoy muy agradecida", concluyó Camila Cabello. El sencillo "Mon amour" ya está disponible en todas las plataformas musicales y de video.

