Integrantes del grupo BTS bailan al ritmo de Daddy Yankee ¡y su esposa comparte el video! Durante un en vivo, la estrellas pop rindieron tributo al boricua bailando su tema "Con calma" ¡y ahora están poniendo a todos a bailar! By Mayra Mangal Las redes están que arden por el surgimiento este lunes de un video en vivo en el que los chicos del grupo de K-pop BTS rinden tributo a Daddy Yankee bailando uno de sus máximos hits de años recientes: el tema "Con calma". El video de aproximadamente tres minutos de duración es tan contagioso que hasta Mireddys González, la esposa del artista boricua, le dio su sello de aprobación compartiéndolo. El clip apareció en la plataforma móvil Weverse y ahí se observa a Min Yoongi, mejor conocido como Suga, bailando al lado de Jin y Jimin frente a un televisor intentando seguir los pasos dictados por el Cangri y sus bailarines en el tema que interpreta este al lado de Snow. Durante dicha sesión, los reyes del K-pop también bailaron al ritmo de "Havana", de Camila Cabello; "Happy", de Pharrell Williams; y "Fernando", del grupo sueco ABBA. Al final fueron más de seis millones de personas las que sintonizaron el en vivo de BTS y la cascada de reacciones en las redes no se hizo esperar. Especialmente porque ahora los fans están clamando casi, casi que a gritos una colaboración de la banda K-pop con el Cangri. El icónico e inolvidable video original de "Con calma", que apareció en las redes de Daddy Yankee en enero del 2019. Los fans todavía no se reponen de la sorpresa. El surgimiento del clip vuelve a encender las pasiones entre los fans de Yankee y BTS, que hace dos años se alborotaron luego de que el Cangri le diera "like" a una serie de tuits del grupo donde se mencionaba su tema "Gasolina", entre otras cosas. A partir de ahí la fanaticada comenzó a pedir que ambos colaboraran, cosa que aún no ha ocurrido. Ahora falta ver qué opina Yankee sobre el video surgido este lunes. ¿Le dará "like"?

