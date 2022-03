¡Calibre 50 ya tiene nuevo vocalista! ¿Quién es? La agrupación Calibre 50 finalmente presentó al cantante que tomará el puesto de Edén Muñoz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de una competitiva búsqueda en redes sociales y tras rumores que apuntaban que conocidos solistas podrían añadirse a las filas de Calibre 50, la agrupación finalmente anunció que ya tiene nuevo cantante. Se trata del joven Tony Elizondo, de 20 años, quien de hoy en adelante entonará los grandes éxitos del grupo. "Hoy comenzamos una nueva etapa en nuestra carrera, le damos la bienvenida a @calibre50tony", expresó el grupo en su cuenta de Instagram. "Ahora ya puede decir #YoSoyCalibre50". Tal y como el grupo lo prometió, el nuevo integrante que reemplazará al exlíder y voz principal Edén Muñoz fue elegido entre los miles de participantes a la convocatoria digital que se lanzó a finales de enero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a sus compañeros, Elizondo cuenta con el carisma y talento necesario para seguir con el legado de la agrupación en esta nueva etapa. "La juventud, combinada con la experiencia, va a hacer un buen producto", expresó el guitarrista y cofundador Armando Ramos, durante la conferencia de prensa de presentación. "Hay que salir de la zona de confort". Elizondo, quien se promocionaba como solista en eventos privados, se mostró más que listo para asumir este reto profesional y preparado para agradar a todos los fanáticos del legendario grupo. "Es mi momento", dijo Elizondo. "Estoy completamente emocionado, no venimos a copiar a nadie, venimos a darle un inicio nuevo a Calibre 50". La primera prueba de fuego será el próximo 11 de marzo, cuando Calibre lance su nuevo sencillo titulado "Míranos ahora", que pondrá a Elizondo bajo la lupa de los que serán sus más grandes críticos: los fanáticos. Durante el encuentro con la prensa, Ramos no tuvo reparo en abordar por primera vez la salida de Muñoz del grupo. "Me puse como las novias tristes. Es un proceso y es algo muy sentimental por el hecho de que lo conozco dese hace muchos años, los 12 años en Calibre 50 y antes de eso seis años más. Fue difícil aceptarlo y apoyarlo en la decisión que él tomó", reveló. Muñoz, por su parte, lanzó su carrera como solista, e inicia una gira al lado de la popular Banda MS. Además, funge como juez del reality musical "Tu cara me suena" que se transmitirá por Univisión.

