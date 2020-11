Close

C. Tangana, Olga Tañón, Khea y más estrenos musicales de la semana C. Tangana estrena el video musical de su nuevo sencillo “Tú me dejaste de querer” junto con La Húngara y Niño del Elche. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Cortesía ¡Bienvenidos a los estrenos musicales de esta semana! “Tú me dejaste de querer”, C. Tangana ft. La Húngara y Niño del Elche Uno de los artistas españoles más innovadores y reconocidos, C. Tangana, lanza su nuevo sencillo “Tú me dejaste de querer” junto con La Húngara y Niño del Elche. El tema es un ejemplo perfecto del viaje artístico en el que C. Tangana ha estado por los últimos dos años, uno que lo ve combinar los sonidos sus raíces españolas con los tonos y estilos de la música actual. “Tú me dejaste de querer” se convierte en otra mirada 360° a la vista que el artista y músico conocido como 'El Madrileño' quiere brindarle a los fanáticos sobre la exploración creativa y el proceso que le traerá su más anticipado álbum. "Ayer me llamó mi ex", KHEA ft. Natti Natasha y Prince Royce La estrella internacional popular del trap latino, KHEA, comparte el remix oficial de "Ayer me llamó mi ex" con Natti Natasha y Prince Royce. Todo un hit que marca notoriamente la primera colaboración entre los íconos dominicanos Prince Royce y Natti Natasha, al reunir a tres de las más grandes y brillantes estrellas de la cultura latina, en un himno innovador que crea la combinación perfecta entre lo urbano con la bachata, como nunca antes "Esta loca", Olga Tañón Olga Tañón estrena “Esta loca”, una romántica balada-pop que describe cuando una mujer esta locamente enamorada. La cantante puertorriqueña debuta como directora y productora general del video musical, realizado en su totalidad desde su hogar. Olga dejó volar su creatividad y recreó desde cero esta pieza audiovisual orgánica y con todo el estilo de “la mujer de fuego”. “El amor es una moda”, Alcover ft. Don Omar y Juán Magán Alcover presenta su nuevo sencillo “El amor es una moda” junto a las reconocidas superestrellas mundiales Don Omar y Juan Magán. La canción es vibrante y llena de vida, brinda un delicioso ambiente tropical con encantadores ritmos afro, pop y reguetón. El sencillo fue lanzado con un visual asombroso filmado bajo la dirección de José Freire, que muestra a una mujer deslumbrante canalizando la energía seductora de la canción mientras baila por el impresionante Palacio Hindustán en Chile. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Despecho nuevo, Nibal ft. Paula Cendejas El cantautor Nibal busca aliviar su corazón roto con un "Despecho nuevo". De eso se trata su nuevo tema promocional junto a la artista española Paula Cendejas. El videoclip fue rodado entre Miami y España por los directores Vomba & Ken Rodríguez, quienes lograron recrear los mismos sets en ambos países. “Despecho nuevo” te transportará desde la primera melodía. Dos grandes voces unidas en un mismo track en búsqueda de una nueva decepción para poder dejar atrás el dolor de un amor aun más grande. "Juegas", Carmen DeLeon ft. Feid Carmen DeLeon es acompañada por el aclamado artista colombiano Feid en su nuevo sencillo, “Juegas”, una canción juguetona y romántica que habla sobre el comienzo de una relación. Combinada con un ritmo pop, las letras evocan esa sensación de sentir “mariposas en el estomago” que acompañan el comienzo de una relación. "Tener razón no vale nada", Ronny Dae "Tener razón no vale nada" es el sugerente título de la bachata del joven exponente Ronny Dae. "Esta canción es una bachata romántica que relata las altas y bajas que puede tener una pareja, que al final por más que peleen entienden que nada tiene sentido si no se tienen el uno a otro", expresó el bachatero dominicano. "Llamarte", Inti y Vicente Inti y Vicente estrenan su nuevo sencillo “Llamarte”, tema escrito por ellos mismos y que trabajaron junto al productor Alejandro León. “Llamarte” es una de esas canciones capaz de romper fronteras de espacio y tiempo valiendo a su vez de desembarco en el éxito, te conmueve e invita a llamar a esas personas especiales en la vida de cada ser humano, especialmente en estos difíciles momentos por los que atraviesa el mundo.

