Las boybands más legendarias de los noventa unen fuerzas en Boyband Experience Mercurio, MDO, Kairo, Tierra Cero, Ragazzi, Ex Uff, M5, Los hijos de Sánchez y Magneto preparan un espectáculo único. Todos los detalles de la gira. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Image zoom Cortesía Si coreabas los temas musicales de Magneto, Kairo y Tierra Cero, ahora podrás cantarlo en vivo y en directo gracias a #Boyband Experience, la gira integrada por las Boybands más representativas de América Latina de los noventa. Mercurio, MDO, Kairo, Tierra Cero, Ragazzi, Ex Uff, M5, Los hijos de Sánchez y Magneto preparan un espectáculo único, donde el principal objetivo es agasajar a sus seguidoras que, por primera vez, tendrán a sus ídolos juveniles en un mismo escenario. En este concepto, podremos escuchar las canciones que han permanecido en la historia de la música pop como, entre otras, “Vuela vuela”, “Enamoradísimo”, “Aún sin ti”, “Dile que la amo” y “Brujería”. “[Es] una nueva oportunidad de volver a sentir la magia y nostalgia del pop, una nueva oportunidad de hacer vibrar a todos los que algún día bailaron, cantaron y se enamoraron con los temas importantes de tres décadas”, dijo Christian Carabias, integrante del grupo Tierra Cero, a People en Español. “[Estoy] feliz y emocionado de poder compartir esta nueva puesta en escena con amigos, familia y artistas que forman parte de la historia de la música”. Image zoom Christian Carabias, Rafael León y Luigi Balestra (de izq. a der.) Serán más de de dos horas de un concierto que dará lugar a los clásicos temas con los que crecieron varias generaciones en toda Latinoamérica. El lanzamiento de esta gira llevó un proceso de varios años pues no fue fácil juntar a los integrantes de las bandas y lograr lo que mucha gente estaba esperando: un encuentro de boybands como nunca se había visto. Cabe recalcar que este espectáculo es totalmente interactivo y los fans podrán escoger el repertorio, los integrantes y hasta las canciones para armar un show a su gusto y medida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Esta gira aparte del montaje de primer nivel, luces, stage, música, baile, y sorpresas, también pretende impactar a nuevas generaciones de una manera interactiva a través de una aplicación donde la gente podrá decidir algunos momentos del show, tener contenidos exclusivos de los integrantes del Boy Band Experience, entre otras cosas”, apuntó Caribias. El #Boyband Experience visitará todo el interior de la República Mexicana. La esperada gira arrancará en el Auditorio Nacional el 20 de mayo, y después visitarán las principales ciudades del país azteca así como Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Advertisement

