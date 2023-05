¡Dos talentos unidos! Bizarrap y Peso Pluma lanzan tema Un revuelo se ha desatado luego de que Bizarrap y Peso Pluma anunciaran su colaboración. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sin duda la canción "Music Session #53" que Bizarrap realizó en colaboración con Shakira le dio un gran impulso internacional al argentino al colocarse en el primer sitio de las listas de popularidad musicales. Por su parte, Peso Pluma se ha convertido en el primer representante del género de corridos en llegar a la primera posición del ranking mundial en otras plataformas musicales con su tema "Ella baila sola". Ahora, ambos artistas unieron su talento para crear la "Sesión #55". Fueron ambos famosos quienes dieron a conocer el lanzamiento de esta canción el 31 de mayo de 2023. El músico dio a conocer un previo del que será el video oficial en su respectiva cuenta de Instagram. Por su parte, el mexicano posteó la información en sus historias de la misma red social. En esta ocasión, el audiovisual de la canción se llevó a cabo en animación y de manera cinematográfica, como mencionó el también productor. En este trabajo, se aprecia que tanto Bizarrap como Peso Pluma son representados en forma de ratones con sus característicos vestuarios. Además, el habitual estudio del joven argentino también es recreado en dicha propuesta. Bizarrap y Peso Pluma Bizarrap y Peso Pluma | Credit: Christopher Polk/Billboard via Getty Images; Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Incluso, hay un guiño a la canción que el creativo hizo con la cantante colombiana, porque aparece un reloj Cassio en el video. Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar. "A Ratatouille, Splinter, y Faibel les gusta esta sesión"; "Compa que le párese esa mina…"; "No sos de este planeta"; "¡Dios mío! ¡Cómo es posible este suceso!"; "Sos un capo amigo"; "Esto es cineeeeeee mi bizaaaaaap", y "Bizarrap bélico", fueron algunos comentarios. De momento, Bizarrap y Peso Pluma no se han pronunciado sobre el estreno y solo muestran un pequeño fragmento de lo que será su colaboración. Solo el tiempo dirá si se vuelve un éxito como los que ambos han tenido previamente.

