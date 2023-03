¡Bizarrap sorprende al anunciar su nueva colaboración musical después de Shakira! ¡El argentino dio a conocer al nuevo artista con el que estrenará su Sesión #54! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si ya antes era famoso y mundialmente conocido por sus sesiones y sus mezclas, después de su colaboración con Shakira, Bizarrap está en el punto de mira de todos los artistas. El bombazo mundial producido con la cantante colombiana en su Sesión #53, deja el listón muy alto y, sobre todo, con ganas de más. Después de unas semanas en las nubes, recopilando éxitos y récords con este tema, ya convertido en todo un himno, el músico argentino acaba de anunciar su nueva colaboración. La Sesión #54 ya está lista y el famoso Dj ha compartido quién le acompaña. Bizarrap Bizarrap estrena nueva sesión con famoso cantante tras colaboración con Shakira | Credit: Photo by: Todd Owyoung/NBC via Getty Images) A través de sus redes sociales, ha hecho las delicias de sus fans. Vestido con una camiseta del equipo de fútbol de Argentina y su inseparable gorra, dio a conocer lo que se viene en unas horas. Esta vez el salto ha sido de España a Puerto Rico, nada más y nada menos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "MAÑANA 🇵🇷 x 🇦🇷. BZRP. Sesión #53. Arcángel", se limitó a escribir junto a esta imagen que puso las redes a arder. No hacen falta más palabras. Ambos artistas han unido sus talentos y el resultado estará al alcance del público en apenas unas horas. Las reacciones a esta colaboración no se hicieron esperar y todas en positivo. La imagen del anuncio alcanzó más de 4 millones y medio de ME GUSTA en apenas 12 horas. Y eso solo con una foto.

