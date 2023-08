Belinda hace importante anuncio sobre su carrera: "[Es] una decisión que me costó mucho tiempo tomar" "Estoy muy emocionada por esto que va a suceder hoy y sé que los Belifans van a estar más", expresó la cantante y actriz este lunes desde sus historias de Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Belinda Belinda | Credit: Mezcalent Este lunes fue un día muy importante para Belinda en el terreno profesional. "Buenos días Miami, quiero contarles que estoy a punto de que pase algo que he estado esperando por mucho tiempo", comenzó escribiendo desde sus historias de Instagram sin revelar aún de qué se trataba. "Este es el momento más importante de mi carrera hasta ahora", agregó. La cantante y actriz adelantó que es "una decisión" que le había costado "mucho tiempo tomar". "Estoy muy emocionada por esto que va a suceder hoy y sé que los Belifans van a estar más". Belinda Belinda | Credit: Mezcalent Horas más tarde, la que fuera protagonista de exitosas telenovelas infantiles como Amigos x siempre y Aventuras en el tiempo destapó a través de las redes sociales la gran sorpresa. Belinda Belinda | Credit: Mezcalent La intérprete de éxitos como 'Egoísta' y 'En el amor hay que perdonar' firmó este lunes con el sello discográfico Warner Music, por lo que va a retomar con fuerza su carrera como cantante. "Ya es oficial. Mi nueva familia", compartió emocionada. "A lo largo de mi carrera musical he tenido la suerte de cruzarme con personas maravillosas pero también con situaciones difíciles e inesperadas que no permitieron que pudiera llevar mi potencial al máximo y dejé de creer. Dejé de creer en la industria y en las compañías", se sinceró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy, años después, decidí volver a creer", continuó. "Creer en mí, en mi música, en mi carrera y en un equipo maravilloso, que en un momento muy diferente al que tuve que vivir en el pasado, está comprometido a tope. Belifans, esperen música muy pronto. ¡Gracias por creer!".

