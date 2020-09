Becky G sobre Pitbull: "Tenemos una conexión muy bonita" Uniendo fuerzas con Mr. Worldwide, la cantante mexicoamericana asegura que no es una chica "Mala". Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Sin lugar a dudas, Armando Christian Pérez, mejor conocido como Pitbull, se ha dado a conocer también porque siempre apoya a nuevos talentos. Para muestra ahí tienen el video del tema “Mala”, en donde el cubanoamericano unió su voz a la de Becky G. “[A Becky G] la he visto desde que tiene 15 años en la industria de la música y va a ser una de las artistas más grandes del mundo. Dale dos o tres añitos para que veas”, asegura Mr. 305, quien engalana nuestra portada digital de la semana. “La he visto criarse en la industria de la música y es un honor, y estoy orgulloso por ella, por la canción y el video”. La mexicoamericana, por su lado, solo tiene elogios por su mancuerna musical. “[Pitbull] es una gran superestrella internacional y un showman espectacular con una energía inigualable en el escenario”, dice Rebbeca Marie Gómez, nombre de pila de la intérprete. “Ha llegado a la cima y sin embargo jamás ha dejado de ser humano y preocuparse por los demás. Su corazón es tan gigante como su talento”. Image zoom JC Olivera/Getty Images Su humildad y generosidad a la hora de ayudar a otros en su industria tampoco se quedán atrás, asegura. “Trabajar con Pitbull siempre ha sido mágico. Tenemos una conexión muy bonita desde hace años y para mí él es como familia”, confiesa ella. “[Él es] alguien que siempre me ha dado los mejores consejos sobre la industria y lo veo como un mentor. Por supuesto ha sido un gran honor poder colaborar con él”.

