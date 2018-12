Banda El Recodo presenta a su nuevo vocalista

Banda El Recodo sorprendió a sus fanáticos la tarde del martes, al presentar a su nuevo cantante y revelar que Charly Pérez, quien había llevado ese título por nueve años, dejaba la agrupación.

Durante el anuncio que se realizó en Mazatlán, Sinaloa en México, Joel Lizárraga, líder y clarinetista de la banda, aseguró que el contrato de Pérez había expirado a finales de enero de este año, pero por compromisos previamente agendados, éste continuó llenando ese espacio hasta que se encontró al nuevo vocalista.

El joven que ahora ocupará las filas de Pérez se llama Ricardo ‘Ricky’ Yocupicio, tiene 24 años y es de Hermosillo, Sonora, México.

“Estoy muy contento, para mi siempre había un sueño pertenecer a Banda El Recodo”, comentó el vocalista.

Yocupicio no es extraño a los escenarios y ha estado buscando un lugar dentro de la música, y en el camino ha tenido buenos maestros, como la fallecida Jenni Rivera, quien fue su coach durante el reality La Voz México.

Por su parte, Pérez aprovechó para anunciar que se lanzará como solista.

“Tengo la obligación de compartir…dicen que cuando Dios te da un don, te lo da para compartir. Yo lo quiero seguir compartiendo porque me fascina cantar, me fascina estar arriba del escenario y quiero seguir haciendo lo que sé hacer y donde me sé mover como pez en el agua”, dijo.

Poncho y Joel Lizárraga, halagaron el profesionalismo y dedicación a la banda de Pérez y le desearon la mejor de las suertes.

La prueba de fuego para Yocupicio será este fin de semana cuando suba por primera vez al escenario con Banda El Recodo para celebrar la independencia de México en Toluca.