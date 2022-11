Bad Bunny y Rosalía en la lista de los mejores álbumes de TIME para 2022. ¡Así reaccionó el cantante! Ambos artistas “empujaron los límites del género, tema y sonido” con sus producciones, según señaló la prestigiosa publicación. Mira la lista completa aquí. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Definitivamente este año ha sido fructífero para Bad Bunny y Rosalía, no solamente por sus multitudinarias giras musicales alrededor del mundo sino también por los premios que han recibido. Esta semana, la revista TIME reveló cuáles son los 10 mejores álbumes del 2022 y, por supuesto, el trabajo de ambos artistas fue reconocido. Para la emblemática publicación, los 10 discos que eligieron "empujaron los límites del género, tema y sonido". En el caso de Motomami de la súper estrella española de 30 años —que ocupa el décimo lugar— se resalta que es increíblemente original, creativo y pensado "completamente fuera de la caja". Mientras que el conejo malo y su disco "Un verano sin ti" —su cuarto proyecto en solitario que encabeza la lista de TIME— es el álbum del mayor "atractivo universal" del año. Bad Bunny y Rosalia Credit: Theo Wargo/Getty Images for Roc Nation; VALERIE MACON/AFP via Getty Images "Es un álbum sobre el desamor, sí, pero también una verdadera carta de amor a su tierra natal de Puerto Rico y un tributo sonoro a la diáspora caribeña. Impulsado por los estilos musicales de El Caribe, que van desde el reggaeton y el dembow hasta el merengue y la cumbia, y reforzado por elementos de dance hall y techno", señala el escrito de Candy Lang, Andrew Chow y Moisés Méndez II. "Benito arraiga firmemente el álbum en lo profundamente personal, extrayendo las experiencias universales del amor, la pérdida y el placer supremo de estar vivo, para un proyecto excepcional que desafía el género, es intergeneracional e innovador", agrega. El intérprete de "Titi me preguntó" reaccionó a la prestigiosa mención haciendo un retweet en su cuenta de Twitter con la noticia. Twitter de Bad Bunny Credit: Twitter / Bad Bunny SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otros álbumes en la lista de este año incluyen 19 Masters, de Saya Gray en el número 2; Renaissance de Beyoncé en el tercer lugar; Chloe and the Next 20th Century de Father John Misty en el cuarto; y It's Almost Dry, de Pusha T en el quinto. La lista continúa con Electricity de Ibibio Sound Machine en el lugar número 6; Big Time de Angel Olsen en el séptimo; Mr. Morale & The Big Steppers de Kendrick Lamar en el octavo; y You Can't Kill Me de 070 Shake, en el noveno.

