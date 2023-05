Bad Bunny regresa a la música en solitario, asegura que su reciente tema es "un nuevo himno"

Luego de su éxito y tras estar alejado de la música, e incluso, probar suerte en la actuación, Bad Bunny primero realizó una colaboración con el grupo de regional mexicano Frontera con el tema "Un x100to"; de hecho se presentaron en Coachella con esta canción. Ahora, el representante de música urbana está de regreso en solitario con el tema "Where she goes".

"Fue realmente divertido. Esperaba hacer música este año, dije eso. Solo lo sentí. Tuve esta idea, tuve este sentimiento y dije 'hagámoslo'. Así que de eso se trata la música, de divertirnos", mencionó Bad Bunny a Apple Music. "Así que eso es lo que me gusta tanto, esta canción, me encanta. La he estado escuchando 100 veces todos los días. El video también es una locura, así que estoy muy emocionado de mostrarle al mundo mi nuevo trabajo. Estaba en Los Ángeles. Ese ritmo, mi hombre, Mag, uno de mis productores, él me envió este beat como, "Yo", creo que hace ocho o nueve meses. Y desde que lo escuché, me gusta, pero no escribí nada, solo lo guardé".

El famoso explicó cómo surgió este tema. "Recuerdo, como hace dos meses, Tenía este sentimiento, tenía esta vibra, y recuerdo algo de esto. Lo busco y digo que cuando lo toco, empiezo a cantar automáticamente. Simplemente empiezo (a cantar). Así que fui directamente al estudio con mi chico y le dije 'oye, creo que tengo un nuevo himno'. Entonces grabamos y ya está. Muy, muy simple", relató. "Como dije, simplemente lo sentí. Definitivamente quiero interpretar esta canción pronto. ¿Dónde? No sé. Así que tal vez tenga que esperar hasta el próximo año, pero no lo sé".

Bad Bunny Bad Bunny | Credit: James Devaney/GC Images

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real, también detalló lo importante que resultó estar en Coachella. "Mi parte favorita del programa fue cuando mostré la historia de la salsa y la historia del reggaetón y la música caribeña. Cuando me presenté con Grupo Frontera, y hablé de todas estas leyendas de la música latina. Definitivamente esa fue una de mis partes favoritas, cuando interpreté Safaera con Ñengo Flow. Traje el verdadero reggaetón. No la corriente principal, no el lado pop, traje el verdadero alma callejera de Puerto Rico a uno de los escenarios más grandes", expresó. "Así que para mí, ese es el mejor sentimiento que he tenido. Empiezo a llorar porque estaba muy emocional. No, fue muy especial".