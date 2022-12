Bad Bunny realiza homenaje a Juan Gabriel Una sorpresa resultó para miles el tributo de Bad Bunny al fallecido cantante mexicano Juan Gabriel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unos días, Bad Bunny está ofreciendo una serie de conciertos en México, donde ha sido todo un éxito. Así, el 9 de diciembre de 2022, ofreció una presentación como parte de su World's Hottest Tour en la Ciudad de México. Si bien, ha causado revuelo, el recinto del Estadio Azteca, donde dio el mencionado show, estalló de emoción luego de que el representante de música urbana rindiera homenaje, nada y nada menos, que a ¡Juan Gabriel! Todo ocurrió cuando, como parte del interludio, las luces del escenario comenzaron a jugar y moverse al ritmo de la icónico tema de El Divo de Juárez de canción "Querida"; la cual, ocasionó la euforia de los más de diez mil asistentes al famoso lugar futbolístico, quienes comenzaron a cantar a todo pulmón mientras Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante los admirada sentado en una silla. "Bienvenidos al tour más caliente del mundo entero haciendo su cierre nada más y nada menos que en la Ciudad de México", mencionó Bad Bunny al inicio del concierto. " ¡Gracias por estar esta noche! Disfruten, perreen, brinquen, esta es su casa. Estamos en el Azteca, vamos a romperla. Esto no es un concierto, es una fiesta". Bad Bunny y Juan Gabriel Credit: Alexander Tamargo/Getty Images; C Flanigan/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese al retraso de poco más de una hora, la gente disfrutó del espectáculo. Cabe recordar que no es la primera vez que este cantante muestra su admiración por el fallecido compositor mexicano. Cabe recordar que, en 2020, el famoso hizo referencia a una de las figuras de la müsica más emblemática que ha tenido México, al cantar el sencillo "Yo visto así". "Hey, como Juan Gabriel, cantando 'Querida'. Nunca dejo que el odio decida", comentó en aquella ocasión. Bad Bunny sigue triunfado con su espectáculo. La

