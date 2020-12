Close

Bad Bunny desbanca a J Balvin y se convierte en el artista más escuchado ¿Qué dijo J Balvin de que su reinado como el más escuchado se lo haya quitado Bad Bunny? Aquí te lo decimos. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En lo que va de este 2020, Bad Bunny acumula más de 8,300 reproducciones en Spotify. Así, el cantante se convierte en el artista más escuchado de este sitio de música. J Balvin, quien ocupaba el primer escaño, cayó dos posiciones. Sin embargo, eso no le impidió enviar un mensaje de apoyo a su colega. RELACIONADO: Bad Bunny y sus mejores momentos Image zoom Credit: (Amy Sussman/BBMA2020/Getty Images for dcp ) “Ya son más de cinco años representando a mi país y a los latinos por el mundo a través de mi música”, escribió Balvin en su cuenta de Instagram. “Aquí estamos los cinco artistas más escuchados en el planeta y dos somos latinos. Latino gang”. Por su parte, el intérprete de “Una vez” subió una imagen en sus historia de Instagram donde muestra que su disco El último tour del mundo se coloca en el primer lugar del ranking de debuts discográficos en la mencionada aplicación musical. Image zoom Otros latinos y representantes de música urbana ya se han pronunciado ante este anuncio para felicitar a sus compañeros con frases como “orgullo latino”, “latino ganó”, “legendario” y “estamos rompiendo”, entre muchas otras. Incluso Luis Fonsi y María Celeste Arrarás utilizaron dibujos de like y aplausos. En tanto, Ednita Nazario aseguró que “mis amiguitos son los mejores: J Balvin y Bad Bunny”. Image zoom Credit: Eloisa Sanchez/Getty Images for Spotify SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Drake, Juice WRLD y The Weeknd ocupan los lugares dos, cuatro y cinco, respectivamente. Por su parte, en el conteo femenino se colocan Billie Eilish en el primer escaño, seguida por Taylor Swift en el segundo, Ariana Grande en el tercero, Dua Lipa en el cuarto y Halsey en la quinta posición.

