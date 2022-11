¡Lo hace de nuevo! Bad Bunny se besa con una fan en Medellín Después de su polémico beso con un bailarín en Nueva York, el artista boricua se vuelve viral otra vez al besar a una joven que se trepó al techo de su vehículo para llamar la atención. ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bad Bunny sigue sorprendiendo y haciendo de las suyas con sus muestras de afecto hacia sus fans. Este fin de semana, el cantante se volvió viral por un video en el que se le ve besar a una fanática en Medellín, Colombia. El intérprete de éxitos como "Titi me preguntó" y "Ojitos lindos", quien se encuentra en medio de su exitosa gira mundial World's Hottest Tour, decidió salir a celebrar luego de ofrecer uno de sus conciertos y allí se encontró con una multitud de seguidores. En el video que circula en las redes se aprecia el momento en que el intérprete de 28 años trataba de abrirse paso hasta su camioneta negra, que se encontraba estacionada a unos metros del centro nocturno Perro Negro, ubicado en Provenza, según reporta del diario El Colombiano. Antes de subir a su camioneta, el conejo malo se detuvo en la puerta para saludar por última vez al público, pero cuando volteó se dio cuenta que una fan había logrado trepar hasta el techo de su automóvil para darle un beso. Al verla, el artista y compositor puertorriqueño —quien llevaba un paliacate cubriéndose la mitad del rostro— la tomó de las mejillas y la besó en la boca. No es la primera vez que un beso del artista hace noticias. A finales de julio sorprendió besando a una fan en un after party tras un concierto en Puerto Rico; también besó a un bailarín y una bailarina durante su presentación especial en los MTV Video Music Awards. Bad Bunny se besa en pleno show Bad Bunny se besa en pleno show | Credit: Noam Galai/Getty Images for MTV/Paramount Global SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con y sin besos, Benito Antonio Martínez Ocasio sigue siendo uno de los artistas más populares del momento —y así lo demuestran sus premios, presentaciones especiales y su multitudinaria gira. Este martes, 22 de noviembre, se estará presentando en Panamá; el 24 en Costa Rica; el 26 en El Salvador; el 29 en Honduras y en el mes de diciembre estará por México y Guatemala.

