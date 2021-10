Bacilos regresa a los escenarios con una gira por Latinoamérica y Estados Unidos El dueto está promocionando su más reciente producción, Abecedario, que incluye nuevas versiones de algunos de sus éxitos y colaboraciones con Carlos Vives y Morat. ¡Mira lo que nos contaron en exclusiva! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de casi 2 años alejados de los escenarios, Bacilos está de regreso y anunció una nueva gira que inicia este próximo noviembre por Estados Unidos y varios países de Latinoamérica para promocionar su nuevo álbum musical. Durante una entrevista en exclusiva en People VIP, André Lopes y Jorge Villamizar hablaron de lo emocionados que están de volver a estar en contacto directo con el público después de la pandemia y de presentarse próximamente en países como Ecuador, República Dominicana y Perú. "Hemos sacado un disco nuevo durante el final de la pandemia, hace pocos meses, un disco titulado Abecedario con 10 canciones nuevas; las grabamos entre nuestras casas y el estudio con tremendos productores e invitados. Estamos supercontentos", expresó Lopes. "Hemos sacado versiones nuevas de 'Caraluna' con Carlos Vives, de 'Tabaco y Chanel' con Morat. Hay cosas muy interesantes y finalmente vamos a empezar a tocar en vivo", agregó el músico brasileño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda, telenovelas y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bacilos regresa a los escenarios con una gira por Latinoamérica y Estados Unidos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.