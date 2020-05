Aún con la cuarentena se está festejando a las mamás y Virlán García tiene una gran fiesta para ellas El Día de las Madres debe ser un momento para halagar a quienes dan la vida; por ello, Virlán García quiere llevarles una sorpresa especial hasta el interior de sus hogares. By Carolina Amézquita Pino Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Este Día de las Madres será un poco diferente debido al aislamiento por la pandemia de coronavirus; sin embargo, nada impide que se pueda celebrar desde el encierro. Por ello, Virlán García decidió consentirlas con una serenata virtual, donde hará un recorrido por sus canciones como una forma de festejarlas. “Teníamos pensando hacer algo especial para ese día pero decidimos que hacer un live el Día de las Madres era algo especial”, reveló García a People en Español. “Es algo muy íntimo porque voy a estar con mi guitarra cantando un par de canciones, siento que así hay conexión directa con la gente y con todas las madres que nos van a estar viendo desde el hogar. Va a ser algo muy especial”. RELACIONADO: 10 fabulosos regalos por menos de $50 para sorprender a mamá Image zoom Pierina Jatem (Nevarez PR) Pierina Jatem (Nevarez PR) El cantante le dedica este concierto virtual a todas la madres del mundo, pero particularmente a la suya, a quien “amo y la adoro” y no podrá acompañar en persona. “Unicamente voy a poder hablar por teléfono [con su madre]”, explicó. “Ella esta lejos de donde yo estoy. Así que la llamaré para felicitarla y espero poder verla pronto para darle un abrazo y su regalo”. Con esta iniciativa que realiza por primera vez, el intérprete de “Y cambió mi suerte” solo desea poder darle un poco de alegría no solo a las madres, sino a todas las personas que ahora están en casa. Image zoom Showbusiness “Es algo muy bonito poder interactuar con la gente”, comentó. “Ellos desde su casa y yo igual. La expectativa es que la gente disfrute de mis canciones y pase un día agradable ya que no hay conciertos, y no hay forma de poder salir a la calle. Hacerlo así desde el hogar es la mejor manera”. La serenata virtual podrán disfrutarla el próximo 10 de mayo a las 12 PM (hora del pácifico EU) el canal de YouTube de Virlán García.

