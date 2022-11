Todos los artistas que han rechazado cantar en la Copa Mundial en Qatar Días antes de la inauguración de este evento deportivo que se está realizando en el Medio Oriente, estos cantantes se negaron a subir al escenario de la ceremonia de apertura de los juegos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que se dio a conocer que Qatar sería el país anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol de este año, las controversias y comentarios —a favor y en contra— no han parado debido a la delicada situación sociopolítica que se vive en esa nación. El gobierno de Qatar ha sido acusado de violaciones de derechos humanos, maltratar a sus trabajadores migrantes, ignorar el costo ambiental del magno evento y discriminar a la comunidad LGBT, entre otras cosas, según CNN. Si bien artistas como J Balvin, Robbie Williams, Jason Derulo, Sean Paul, Black Eyed Peas, Nicki Minaj, Maluma y Myriam Fares han dicho presente en el evento, otros se negaron a encabezar presentaciones musicales. Esta es la lista completa: Dua Lipa Dua Lipa Credit: Photo by Don Arnold/Getty Images La cantante británica dijo que apoyará a Inglaterra a distancia y que espera visitar este país cuando haya cumplido con las promesas de derechos humanos "que hizo cuando ganó el derecho a albergar la Copa del Mundo". Shakira Shakira Credit: Photo by Clive Rose/Getty Images Luego de haberse presentado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, la intérprete colombiana también canceló su presentación, según confirmó la periodista Adriana Dorronsoro en El programa de Ana Rosa. Si bien la barranquillera no cantó, sí estuvo presente como invitada en la ceremonia de apertura este domingo. Rod Stewart Rod Stewart Credit: Photo by Gus Stewart/Redferns El artista británico fue uno de los candidatos para actuar pero explicó recientemente por qué rechazó la lucrativa oferta. "Me ofrecieron una gran cantidad de dinero, más de un millón de dólares por la actuación, pero lo rechacé porque no creo que sea correcto ir a un país con esas ideas y valores. Creo que los iraníes también deberían quedar fuera por proporcionar armas", dijo Stewart a The Times. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alicia Keys Alicia Keys La cantante estadounidense ha sido acusada por un coreógrafo de retirarse "en el último minuto" de su actuación en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA debido a "diferencias creativas" con los organizadores —y no por violaciones a los derechos humanos en dicho país, según reportó el Daily Mail.

