Estos son los artistas latinos a seguir según Pandora Una nueva cosecha de artistas y sonidos latinos entrará con gran impacto en los primeros meses del 2020 ¡Conoce quiénes forman parte de esta lista! Desde corridos y norteñas, hasta baladas y banda, la música regional mexicana continúa evolucionando e impulsando una gran parte de la audiencia latina en Pandora. Artistas latinos a seguir en 2020: Adrián Chaparro Debutó en la 'Lista Predictiva' de Pandora en octubre, después de un año de creciente atención viral. Con su voz distintiva y su habilidad en la composición lírica, evidenciada en corridos como "No mencionan", Adrián firmó con Fonovisa en 2019, trayendo consigo una gran expectativa. CAMI Compositora y cantante chilena; su estilo pop junto con una afinidad por las tradiciones folklóricas llamaron la atención de la gente en 2019 y ganó una nominación para Mejor Nuevo Artista, el pasado noviembre, en los Grammys Latinos. Respaldada con una voz poderosa y expresiva, su sonido es moderno con toques de influencia del folk clásico latinoamericano, lo que le otorga un paladar musical muy distintivo a su música. Su público ha crecido más de 1000% en el último mes, por lo que hay que estar al pendiente de ella en el 2020. Camilo Nacido en Medellín, Colombia, tuvo una gran segunda mitad del año en 2019, que incluye el éxito viral “Tutu”, seguido de un remix con la participación de Shakira y Pedro Capó, además de una nominación al Grammy Latino por Mejor Nuevo Artista. Camilo ha puesto ya su sello en la música contemporánea con contribuciones de creación de líricas que incluyen entre muchas otras la canción “Sin Pijama”, de Becky G y Natti Natasha; “Pa’ dentro”, de Juanes; “Si estuviéramos juntos”, de Bad Bunny; y la canción “Internacionales”, de Bomba Estéreo. Debutando en la lista de Predicciones de Pandora en octubre, sus planes para el 2020 incluyen el lanzamiento de nuevo material y un enfoque en su continuo desarrollo personal. Cheli Madrid Su talento único ofrece una gran oportunidad para las nuevas audiencias de conectar el pop con la música regional mexicana. Esto lo podemos ver en las versiones a dúo de “Si algún día te encuentro”, en donde Cheli acierta completamente en sus arreglos. Su público ha crecido en un 40% durante el mes pasado en Pandora, del cual un 70% está compuesto por mujeres, mostrando que hay público para artistas femeninas en la música regional mexicana si la industria las apoya. Dímelo Flow El productor boricua, ubicado en Miami, tiene un impacto real en la dirección que lleva la música urbana latinoamericana contemporánea; así lo muestran los éxitos totales “Pa’ mí” y “Otro trago”. Su inconfundible sonido incorpora cuerdas en la producción del reggaetón con sonidos de percusión low fi, valiosos tonos base y arreglos mínimos, logrando una plataforma perfecta para apoyar al listado de romanceros de Rich Music que contempla algunas de las mejores voces del mercado, incluyendo a Justin Quiles, Sech y Dalex, entre otros. Ed Maverick Eduardo Hernández, conocido en el medio como Ed Maverick, ha progresado en México, su país, de una manera sorprendente. Este crecimiento de audiencia cruzó la línea de lo viral dentro de los Estados Unidos. En la última semana de noviembre, el cantautor subió 17 lugares para situarse en el punto más alto de la lista Predictiva de Pandora, un logro sorprendente para un artista independiente cuyas canciones de amor y pérdida son principalmente acústicas, llevan una voz cercana al susurro y con una instrumentalización mínima. Existe honestidad en sus letras que atrae a fans con cada lanzamiento a su visión artística, la cual se encuentra ahora totalmente desarrollada. Esperamos grandes cosas en este 2020. Eladio Carrión El reggaetonero boricua, Eladio Carrión, ha tenido grandes momentos en el 2019 comenzando con el épico “Mi error”, siguiendo con su colaboración con Zion que recibió un enorme remix con la participación de Lennox, Wisin & Yandel y Lunay. El último miembro del sello discográfico The Rimas también participó con J Balvin en su gira Arcoiris, cimentando más aún el furor que ha causado. Con consignas y participaciones de los más grandes artistas del género, Eladio pasó a un territorio más melódico del reggaetón pop después de sus lanzamientos iniciales de trap en el 2018, convirtiéndolo en alguien muy rentable y con un crecimiento y éxito continuo en el 2020. Elsa Y Elmar Hay que ser claros, la colombiana Elsa Carvajal es Elsa y Elmar. No existe otra persona igual. Su marca y característico pop suave presentan tintes del rock, electrónico, dub y R&B, liderado por una voz algo etérea y una lírica inventiva que te involucra instantáneamente. Con su primer álbum en 2015, es algo engañoso catalogarla como nueva artista, pero eso no detuvo a los Grammys Latinos de nominarla para Mejor Nuevo Artista este pasado noviembre. Elsa y Elmar está a punto de crecer en 2020, con lo que parece ser una creatividad ilimitada. Grupo Firme Grupo Firme es otro grupo con grandes números en Pandora. Su público creció en un 45% durante el mes pasado, alcanzando casi 1 millón de escuchas. Son la definición de lo que es una banda de fiesta. Firme está localizado en Tijuana y ha realizado diversas giras en Estados Unidos y México, obteniendo nuevos fans con su estilo altamente energético de banda norteña. Además, el grupo tiene un show en vivo que te dejará con la memoria nublada la mañana siguiente. Mantente al pendiente de grandes cosas en 2020. HAZE Haze ha estado en la cima del mundo de producción de reggaetón por años y es el impulso para muchos de los éxitos que ha llevado al género a dominar. Desde la “Encantadora”, de Yandel; hasta “Criminal”, de Ozuna y Natti Natasha, Haze logra que los vocalistas se vean bien, trabajando con el colaborador de House of Haze y el compañero solista Jhay Cortez. Recientemente “Amanece”, con Anuel AA estalló en las listas de popularidad y fue una de las canciones más tocadas del año pasado, alcanzando las 34 millones de reproducciones y contando, en Pandora. Revelando un poco de lo que nos espera el año entrante, Haze lanzó el mes pasado “Lo que quieras”, con Reik, una balada de reggaetón que muestra la sofisticación de sus arreglos y habilidades líricas. Jorge Almir Jorge Almir no es un artista nuevo, tiene dos álbumes lanzados desde el 2014 junto con un número de sencillos, pero la promesa de lo que vendrá es lo que lo coloca en esta lista. La canción “El cigarrito”, con sus arreglos ingeniosos y su cantar captó instantáneamente nuestra atención con su lanzamiento el pasado octubre. Con el furor alrededor de los corridos verdes, es inusual escuchar una balada con mariachi que tiene alusiones a la marihuana. Jorge rompió el molde y realizó una pista que capturó la atención de la moda verde, mientras que, a la par, entra a la moda del mariachi lográndolo sin sonar prefabricado o artificioso. La Doña Ella es un comodín en el 2020. La cantante y multi instrumental artista surgió recientemente de San Francisco, pero ha estado actuando profesionalmente en el ámbito musical desde su infancia. Versada en música mexicana tradicional y música latinoamericana, Cecilia Peña Govea incorpora esas influencias, junto con el contoneo del Área de la Bahía en un híbrido que suena parte pop, parte urbano, parte tradicional y completamente San Francisco. La Doña abrió recientemente para Cuco en la segunda parte de su gira de 2019, lo cual la ayudó a exponerse aún más a la gente. Cuando avanza un paso, presten atención, ella es realmente una de las más talentosas artistas de estos tiempos. Lalo Ebratt Lalo continúa la tradición de artistas exitosos de Colombia en el reggaetón con la particularidad de no ser de Medellín. Debido a ser nacido y criado en Santa Marte antes de mudarse a Bogotá, puedes escuchar elementos del Caribe en su sonido, lo cual lo separa del resto. Su notoriedad ha incrementado recientemente al estar presente en los más grandes éxitos Latinos este año como con “La plata”, con Juanes; “Indeciso”, con J Balvin y Reik; y “Amor a Primera Vista”, con Belinda y Los Ángeles Azules, una combinación que lo consolidó en la Lista de Pioneros de Pandora durante cuatro semanas en octubre. Lanza un nuevo EP esta semana: `Numerología´. Además, busca al resto de su grupo Trapical Minds innovando en 2020. Luis Figueroa Como otros artistas de la última década, Luis Figueroa encontró inicialmente su fama viral mediante YouTube. El cóver de Marc Anthony “Flor pálida” llamó la atención de los salseros y Luis obtuvo una firma para un acuerdo de desarrollo con Magnus. El cantante boricua, criado en Miami, hace uso de su experiencia en actuación y escritura para realizar gemas irresistibles del pop como lo podemos observar en su colaboración con Sebastián Yatra en “Por perro”, y su primer sencillo con Sony, “La especialista”. El público de Luis en Pandora incrementó en un 110% durante el último mes. Mariah Con su desbocado hit “Perreito” tocando una y otra vez este verano pasado, Mariah agregó la muy necesitada energía femenina en el mundo urbano latino dominado por hombres en el 2019. La nativa de 19 años de Miami tiene una estética que nos lleva a tiempos pasados y que rinde reverencia a las raíces del reggaetón, como se muestra en su homenaje al perreo. Destila confianza y decisión en el micrófono y tiene un aire de “no me importa nada”. También puede navegar en la producción romántica más suave como se hace notar en “Te necesito”, una versatilidad que le ha ayudado a incrementar constantemente su público en Pandora durante este año. Natanael Cano Hoy en día todos miran a Natanael Cano. Originario de Hermosillo y con 18 años de edad, se ha colocado en nuestras Listas de Pioneros de Pandora durante 23 semanas, pasando la mayor parte de este tiempo en la posición #1, una racha extendida por su reciente colaboración con Bad Bunny en el remix “Soy el diablo”. Pero no se confundan, Nata era ya enorme antes de que Benito lo notase, y con el respaldo de la disquera Rancho Humilde, nos ofrecerá más humeantes corridos urbanos para escuchar el próximo año. Este es un artista que tiene la posibilidad de cambiar las reglas del juego. Omar Apollo Solo tienes que asistir a uno de sus eventos en vivo para entender cuál es el gusto por el cantante nacido en Indiana. Con una entrega apasionada de melodías, un repertorio que se inclina fuertemente en explorar los distintos matices del R&B y con una presencia en escenario increíble, Omar cautiva a su público, manteniéndolos al borde en cada uno de sus movimientos. Su gran influencia tanto en español como en inglés, es otro ejemplo de un joven artista latino tomando ventaja de la biculturalidad. Su público en Pandora ha crecido en un 40% durante el último mes. Paloma Mami Palomi Mami comenzó a sonar a finales de 2018, y el interés en ella continúa creciendo desde su debut en la lista de Predicciones de Pandora durante marzo de este año. La cantante chilena-americana aprovecha por completo su crianza bicultural con su particular mezcla de géneros latino urbano y R&B, apoyada por su combo extremadamente convincente de voz y lírica igualmente apta tanto en inglés como en español. Su más reciente sencillo, "Miami", será lanzado esta semana.

