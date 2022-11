Artistas urbanos lamentan la muerte de uno de los pioneros del rap en Puerto Rico Don Omar, Vico C, Tempo y Mackie son algunos de los intérpretes que le dieron el último adiós a William Brewley con conmovedoras palabras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este lunes se dio a conocer la muerte de uno de los raperos más importantes en Puerto Rico: William Brewley, mejor conocido como Brewley MC. Varios artistas reaccionaron a la triste noticia y compartieron enternecedores mensajes a través de las redes sociales para darle un último adiós. "Me acabo de enterar de una mala noticia, del fallecimiento de uno de los pioneros que estuvo con nosotros en ese inicio de lo que llamamos el género urbano, el gran Brewley MC", manifestó el músico Rubén DJ a través de un vídeo publicado en su cuenta de Facebook, donde también se hizo eco de una campaña de Go Fund Me para cubrir los gastos del funeral del rapero. William Brewley “Brewley MC” Credit: Instagram/@therealbrewley1 Vico C también se pronunció sobre la pérdida y agradeció al fallecido los momentos que vivieron juntos. Recordó que además de ser su colega, fue como su familia ya que tenía una relación con su hermana mayor. "Gracias por tu aportación al género, fueron tiempos muy buenos, hermano", escribió el intérprete de éxitos como "Lo grande que es perdonar" y "Tony Presidio". "Que descanse en paz 'El padrino' de muchos. Los planes los dejamos para la próxima. RIP", tuiteó Don Omar. De su lado, Tempo y Mackie también publicaron en sus historias de Instagram fotos y videos del desaparecido rapero. Tempo lamenta muerte de Brewley MC, Macky lamenta muerte de Brewley MC, Left: Credit: Instagram / Tempo Right: Credit: Macky / Instagram Brewley MC gozó de éxito en la década de los 90 con temas como "Sigue batiendo", "Aquí estoy" y "Es amor". Las causas de su muerte aún no han sido reveladas. Tres días previos a su muerte, el artista compartió un video en su cuenta de Instagram informando que estaría realizando un show próximamante. Que en paz descanse.

