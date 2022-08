Artista Rosario el cantante que salió de un orfanato y vivió en las calles, ahora triunfa en la música Los embates de la vida no han sido impedimento para que Artista Rosario cumpla sus sueños. Aquí su inspiradora historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando vemos sobre el escenario a un cantante que triunfa y hace bailar o disfrutar a miles de personas, pareciera que el famoso solamente se ha dedicado a forjar su fama. Sin embargo, detrás de cada uno de los intérpretes hay una historia de vida y una serie de obstáculos que ha tenido que sortear para salir adelante. Tal es el caso de Artista Rosario, quien ha logrado librar los fuertes embates de los que ha sido presa para buscar su camino en la industria musical. "Mi mayor acierto profesional es haber podido salir de una casa de huérfanos, de donde vengo, y que me haya hecho un hombre por mí mismo, como dicen en Puerto Rico, sin que alguien me ayudara a subir, y escalar poco a poco", mencionó a People en Español. "Soy una persona que he sufrido muchísimo en la vida, Dios sabe porque le da los cantazos fuertes a sus soldados más grandes. Pienso que todo este tiempo, ese desbalance que pensaba que tuve, porque uno como ser humano dice 'wow, son muchos obstáculos'. Me han hecho crecer y ser más grande. Y quiero ayudar a los niños huérfanos porque vengo de ahí", continuó. "Cosas que me han pasado en la vida, cuando estuve en la calle, homeless, todas esas cosas que la gente no sabe". Justamente, uno de los retos que tuvo que afrontar fue un conflicto con su disquera que lo mantuvo siete años fuera de los escenarios, pero ahora regresa fortalecido. "Me alejé [siete años] porque estaba en un mal contrato. Estaba con gente que no entendía bien el negocio y me sentía estancado, no me dejaban hacer lo que quería. Ahora, gracias a Dios, estoy fuera de ese contrato. Esos siete años estuve en el negocio como compositor y le ayudé a muchísimos artistas. Pude reencontrarme y ahora soy un mejor artista gracias a eso", reveló. Artista Rosario Credit: Cortesía: Artista Rosario SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mucha gente me estaba pidiendo volver, ya que tengo una voz que es única, sobretodo la letra. Soy una persona que estudio diferentes géneros; lo que traigo a la mesa ahora es diversidad; va a haber fusiones de géneros que nadie ha hecho, letras metafóricas. Lo que falta también al género, creo que le falta sustancia", mencionó. "Estuve reestructurándome, estudiando, viendo dónde podría tener esa diferencia y descubriéndome de nuevo como humano, en estas diferentes etapas de mi vida, para ser un mejor artista para el público y traer lo mejor de mí. No se trata solamente de la fama o el dinero, se trata de dejar un legado. Si pensara que no puedo hacer un cambio en lo musical no estuviera haciendo música". Artista Rosario Credit: Cortesía: Artista Rosario Ahora, el compositor retoma su carrera con el sencillo "Cuando estamos a solas" que forma parte del disco que está por lanzar. "Decidimos irnos con ese tema porque es bien diferente; sobretodo habla de una relación íntima, que a veces la vida no te da lo que tu quieres. Lo que estoy tratando de decir es que no importa el tiempo, ni la distancia, si tú verdaderamente amas a una persona busca la manera de volverla a encontrarla, de eso se trata", explicó. "La vida en sí es un maratón, tienes que tomar paso poco a poco pero seguro", Artista Rosario El representante de música urbana está feliz de los logros en su carrera y quiere aprovechar su posición como figura pública para cumplir su sueño de ayudar a otras personas. "Para mí, no solamente me interesa la fama para nada. Si alguna vez en la vida Dios me permita llegar a otros niveles, lo que quiero es ayudar a otras personas en otros países, poder enseñarle a la gente que si se puede progresar con lo poquito que uno tiene", confesó. "Más de trece años luchando por este sueño, dándole duro, y ver a más de 30 mil personas cantando un tema mío, prácticamente lloré, porque me sentía como un niño. Es el sacrifico que uno toma en su carrera para que dé frutos. Fue una bendición", expresó. "La vida en sí es un maratón, tienes que tomar paso poco a poco pero seguro". "Cuando estamos a solas", tema que Artista Rosario grabó en colaboración con Diel el Dominante de Estilos, ya está disponible en todas las plataformas de música y video.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Artista Rosario el cantante que salió de un orfanato y vivió en las calles, ahora triunfa en la música

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.