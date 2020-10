Arcángel realiza nueva colaboración con Sech Un tema que promete "causar un impacto increíble" es el preludio de la nueva producción musical de Arcángel, quien unió su voz nuevamente a Sech. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El disco Los Favoritos, que fue lanzado en el 2015, fue el primer álbum de Arcángel realizado totalmente con colaboraciones entre las que destacan las realizadas con Nicky Jam, Farruko, Maluma y J Balvin, entre otros. En él, incluyó también el tema “Sigues con él” que realizó a dueto con Sech y que posteriormente tuvo un remix en el que se sumó Romeo Santos. Tras el éxito de esta producción musical, el cantante decidió repetir la fórmula y sacar una segunda producción musical del mismo estilo titulada Los Favoritos 2. RELACIONADO: Arcángel hospitalizado tras sufrir un preinfarto Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images for Univision “Este es un disco de varios artistas; en el cual, colaboro con todos los artistas”, explicó Arcángel a People en Español. “Decidimos arrancar con esto otra vez, ya que nos funcionó la primera [producción musical], hicimos esta segunda”. Image zoom Nevarez PR Ante la gran aceptación del mencionado sencillo, Arcángel quiso repetir la experiencia de trabajar de Sech y para esta segunda entrega de duetos incluyó la canción “Amante y amigo”; la cual, promete “causar un impacto increíble” tal como ocurrió la primera vez y donde se agrega una mezcla afrolatina que se mezcla armoniosamente con el género urbano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “‘Amante y amigo’, no pudimos haber escogido un mejor tema para comenzar esta etapa nueva de Los Favoritos 2, ya que es una compilación de artistas [como el anterior disco]”, agregó. “Después del éxito que tuvimos juntos [Sech y yo] con nuestro primer tema ‘Sigues con él’, decidimos que la fórmula que funciona no se cambia”. Con este disco, Arcárgel busca ofrecer temas que resulten tan atractivos como sucedió en su primer trabajo de este tipo. “Amante y amigo” ya está disponible en todas las plataformas digitales de música y video.

Close Share options

Close View image Arcángel realiza nueva colaboración con Sech

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.