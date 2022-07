Anuncian festival de música latina El Rumbazo, ¿dónde y cuándo será? Maluma, Prince Royce e Ivy Queen son algunos de los artistas que estarán presentes en este evento que celebra nuestra cultura por todo lo alto. ¡Aquí te contamos todo lo que tienes que saber! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Mes de la Herencia Hispana arranca por todo lo alto con una serie de eventos culturales este próximo 10 y 11 de septiembre, en Las Vegas. El segundo día se llevará a cabo el festival de música El Rumbazo que incluirá presentaciones de reconocidos artistas como Maluma, Prince Royce e Ivy Queen. Además, Natanael Cano, Omar Apollo, Yendry, Blessd, Jon Z, Angie Vee y Chimbala se unen a la lista de estrellas que dicen presente en el escenario. Como parte del festival, la cantante Becky G organizará un evento de bienvenida solo por invitación el 10 de septiembre. "¡Estoy ansioso por presentarme en el Rumbazo, en celebración de nuestra música y cultura latina! ¡Estoy muy feliz de ser parte de este reventón del año!", expresó el intérprete de "Felices los 4" en un comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maluma, quien tiene su propia lata de cerveza edición limitada de Michelob ULTRA Pure Gold, anunció la oportunidad única de ganar tickets de acceso VIP y un tour tras bastidores en un concurso a través de sus redes sociales. El festival se llevará a cabo en el centro de eventos del centro de Las Vegas y los boletos ya están a la venta en la página oficial del evento.

