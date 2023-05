Anuel confiesa que aún quiere a su "bebé" Karol G: "Te echo de menos" Anuel AA lanza el día de mañana la canción “Mejor que yo”, en donde confiesa que sigue enamorado de Karol G, minutos después de su confesión, las redes sociales enloquecieron Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA Y Karol G Anuel AA Y Karol G | Credit: Bryan Steffy/Telemundo/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images Primero fue Shakira la que públicamente con "Sesión #53" - que interpreta junto a Bizarrap- desenmascaró que su ex Gerard Piqué la había dejado por otra chica llamada Clara Chía. Hoy fue el turno de Anuel AA de cantar y confesar que aún siente algo por su ex, la también cantante Karol G. Fue a través de "Mejor que yo", que el puertorriqueño gritó a los cuatro vientos que extraña a la colombiana. "Ya tienes novio, te echo de menos, él no te entiende como yo te entiendo, él nunca va ser… ni anotando mis truquitos en un papel". El intérprete compartió en las redes sociales un adelanto de esta nueva canción que lanzará mañana 5 de mayo junto a DJ Lujan y Mambo Kingz y escribió: "Te la dedico bebé, Karol G". después de 30 minutos de publicado, el clip ya tenía más de 200 mil comentarios. "No supera a Karol", escribió una usuaria. "Definitivamente que todos los hombres son iguales… a Yailin no le debe de gustar ese post". "Esto ya se salió de control", escribió otro. "Solo quiere llamar la atención". Fue en febrero que Anuel dio a conocer que su relación con su esposa y la madre de su hija Cattleya había terminado. "Yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida", dijo. "Triste que está embarazada y podemos estar juntos, ahora mismo teniendo una familia bajo un mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos". Anuel Cancion nueva de Anuel AA Instagram | Credit: Anuel Instagram Un mes después llegó al mundo su hijita y nuevamente el primero en dar la noticia del nacimiento de su tercer vástago fue el boricua. Posteriormente la expareja del reguetonero compartió las primeras fotos de la recién nacida tomadas en la misma sala de parto y también se le vio muy acaramelada bailando y grabando un video junto al cantante Blanquito Perla. Según recientes rumores a Karol G, se le ha relacionado sentimentalmente con Feid, sin embargo, ninguno de los dos cantantes lo ha hecho oficial.

