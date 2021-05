Anitta, Juanes, Natalia Jiménez y más estrenos musicales de la semana ¡Bienvenidos a los estrenos musicales de esta semana! Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir anitta cancion girl from rio Credit: Cortesía Desde pop y funk hasta reggaetón y temas románticos, las canciones de estos artistas seguramente romperán récords y se apoderarán de los charts gracias a su talento. "Girl from Rio", Anitta Anitta presenta su sencillo "Girl From Rio". Actualizando la melodía de "The Girl From Ipanema" con un giro del siglo XXI, la superestrella brasileña ofrece una oda atrevida y sexy a las damas de su ciudad natal. Sus versos pícaros e ingeniosos dan paso al gancho cantable inmediatamente. El video es un homenaje de celebración a la cultura resiliente y vibrante de su ciudad natal de Río de Janeiro. "Dancing in the dark", Juanes Juanes estrena el segundo sencillo de su próximo álbum Origen, "Dancing in the dark", una adaptación en español, del clásico de Bruce Springsteen, canción icónica que hará parte de este nuevo trabajo discográfico en el que el artista colombiano rinde tributo a los artistas y canciones que influenciaron e inspiraron su identidad musical. "Qué bueno es tenerte", Natalia Jiménez ft. Banda MS de Sergio Lizárraga Tras la extensa pausa en que ha estado el mundo entero, "la española más mexicana", Natalia Jiménez, vuelve más fuerte que nunca para honrar nuevamente la música de su segunda patria y hacer vibrar a sus millones de fanáticos con un nuevo álbum repleto de canciones que destacan el colorido de la música regional mexicana en México de mi corazón II. "Qué bueno es tenerte" es el primer sencillo escogido por la artista, en el cual fusiona su potente voz con la inigualable cadencia interpretativa de Alan Ramírez y Oswaldo Silvas, intérpretes de Banda MS, que la acompañan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Verificada", Sael El cantante y compositor argentino Sael presenta su nuevo sencillo "Verificada", un tema que le canta a la traición y al desamor desde la perspectiva masculina. El tema conserva el estilo delreggaetón clásico que ha caracterizado la carrera artística de Sael, aunado a su voz grave y sensual, con perfectos "retazos" instrumentales de piano y guitarra y, por supuesto, un poderoso "beat" urbano. “Bzrp Music Sessions, Vol 39”, Bizarrap ft Snow That Product PORTADA - SNOW THA PRODUCT_ BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 39 Credit: cortesía Bizarrap presenta la BZRP Music Sessions, vol. 39 junto a la artista y rapera norteamericana – mexicana Snow Tha Product. Para anunciar esta nueva session, Bizarrap fiel a su estilo de develar sus próximos lanzamientos con piezas únicas de carácter cinematográfico, presentó un trailer donde vemos como Snow toma el control en la cabeza del productor para darle vida al volumen 39. "A tu lado", Paula Arenas Totalmente renovada y gozando de una experiencia personal única, la cantante y compositora colombiana Paula Arenas regresa a la música presentando su nuevo sencillo con "A tu lado", un tema inspirado en el amor y la relación con esa persona que la ha apoyado en todo momento, que la hizo volver a creer en todos sus sueños, su esposo Beto. Con este tema podemos descubrir una Paula con un sonido más folk, al mezclar distintas voces y tener acompañamientos de guitarras que distan levemente de su pop romántico al que nos tenía acostumbrados. "París pa' qué", Santi Otra capa de las mentes creativas detrás de Santi ha sido expuesta, revelando un universo de placeres simples. Esta vez, se trata de la letra paradójica de "París pa' qué", el nuevo sencillo del intérprete que coloca una serie de versos humorísticos, y que transmite que no necesitamos cosas demasiado caras y lujosas para encontrar placer y aventura. "El corrido de Miami", Los Dos Carnales Los Dos Carnales protagoniza "El corrido de Miami," el nuevo video editorial de Amazon Music LAT!N , y donde Imanol y Poncho narran sus raíces, su amor por la música y por su familia, así como el camino que han recorrido para poner en alto a la música norteña y a su pueblo natal, San Pedro de las Colonias en Coahuila, llegando a lugares y audiencias que nunca imaginaron. "Candela Remix", Saraí ft. Jon Z Saraí, nacida en Miami y de origen venezolano-americano, lanza su primer álbum de estudio Saraí. Del material discográfico se desprende "Candela Remix", un tema de reggaetón en colaboración con Jon Z. El video oficial fue dirigido por Nuno Gomes y Charlie Nelson y muestra a Sarai y a Jon Z rodeados de llamas que simbolizan la llama natural que cada persona tiene dentro de sí mismo.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Anitta, Juanes, Natalia Jiménez y más estrenos musicales de la semana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.