Anitta, Luis Fonsi, Mon Laferte y más estrenos musicales de la semana Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Cortesia ¡Bienvenidos a los estrenos musicales de esta semana! "Me gusta", Anitta ft. Cardi B & Mike Towers Anitta lanza “Me Gusta”, un himno repleto de estrellas para los últimos días del verano junto con Cardi B y Myke Towers. El sencillo se basa en el sonido cálido y sensual que ha convertido a Anitta en una de las superestrellas del pop más importantes de Brasil. Junto con un impresionante video, es solo una muestra de su próximo álbum, que es producido ejecutivamente por el galardonado Ryan Tedder. "Perfecta", Luis Fonsi ft. Farruko Luis Fonsi estrena su esperado nuevo sencillo titulado “Perfecta”, el cual cuenta con la colaboración de Farruko. En “Perfecta” ambos artistas ofrecen su propio sello musical, mismo que los distingue y los ha convertido en grandes estrellas de la música Latina alrededor del mundo. Esta unión promete convertir el sencillo en otro éxito internacional en las carreras de ambos. “Esta es una colaboración muy especial para mi porque ya llevo años queriendo trabajar con mi amigo Farruko. Siempre admirado su talento", Luis Fonsi. "Que se sepa nuestro amor", Mon Laferte ft. Alejandro Fernández Alejandro Fernández, el máximo exponente de la música ranchera alrededor del mundo, une su voz a la de la reconocida cantautora chilena, Mon Laferte, para brindarnos una colaboración única y repleta de pasión en “Que se sepa nuestro amor”. Dirigido por Rodrigo Robles, el elegante vídeo en blanco y negro que acompaña a este tema, retoma, desde su trama hasta el detalle en sus letras, elementos de la época de oro del cine mexicano, deleitando en todos los sentidos a sus espectadores, y enalteciendo una vez más el nombre de México a nivel mundial. "Hey Shorty", Chris Andrew ft. Ozuna Chris Andrew estrena junto a la superestrella global de la música latina, Ozuna, el remix de su primer sencillo “Hey Shorty”. El video, dirigido por Nuno Gómez, se grabó en locación en la pista de patinaje Super Wheels en la ciudad de Miami, FL. El joven artista puertorriqueño esta acaparando la atención de la industria musical con su impresionante talento como compositor e intérprete. Su lírica llena de historias cotidianas y rimas que conectan con el público combinados con ritmos y sonidos de gran calidad, lo ha llevado a convertirse en un artista que ya está dando de qué hablar. "Victoria", Lunay ft. Beéle El artista puertorriqueño Lunay lanza su nuevo sencillo "Victoria" junto al artista colombiano Beéle. El pegajoso tema musical ofrece un ritmo más chill, ideal para disfrutar en solitario o con amigos. El lanzamiento de "Victoria" coincide con su primera colaboración de moda junto a Pull&Bear, Sicko19. La colección de edición limitada está dirigida al público joven que busca la vanguardia de las tendencias y cuyo lenguaje pasa por los movimientos más punteros en cuanto a música, moda, videojuegos y entretenimiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Suave", Matt Hunter ft. Corina Smith Matt Hunter, el joven cantante y compositor cuyo estilo pop urbano no solo es contagioso, pero también fresco y vigorizador regresa con el nuevo sencillo, “Suave”. Para este tema, el intérprete eligió la compañera perfecta, la nueva sensación de música urbana de Venezuela, Corina Smith, marcando la primera colaboración del dúo. "Suave forma parte del álbum que estaré lanzando a finales del año, con esta canción quiero demostrar mi madurez, la evolución que he tenido de niño a hombre”, comentó Matt Hunter. "AÚ", Adriana Torrón La revelación dominicana del Pop Urbano, Adriana Torrón lanza su sencillo más imponente: “AÚ”. “AÚ es como una representación de la canción, lo que la hace que sea diferente, original y divertida. Esta hecha para bailar y gozar, quería mostrar un lado diferente y versátil de Adriana Torrón”, comentó la cantante sobre su nuevo sencillo que escribió con el compositor venezolano, Miguel Berra y con su productor Elliot JustoV. "Estaré Remix", EIX ft. Lyanno & Darkiel Con un estilo retro, llega EIX con su nueva colaboración junto a Lyanno y Darkiel para el lanzamiento del tema “Estaré Remix”. “Este es uno de mis temas favoritos del álbum y estoy seguro que el público lo hará su favorito con esta colaboración junto a Darkiel y Lyanno, quienes le imprimen un toque refrescante y un flow único”, expresó EIX sobre este nuevo remix. El video oficial, dirigido por Luis Fernando Ruiz para Charel Films, muestra un concepto al estilo retro y vintage enlazado con lo moderno. "Cuando te llame", Atomic Otro Way Atomic Otro Way, quien ya ha logrado conquistar múltiples mercados internacionales, lanza su nuevo sencillo titulado “Cuando te llame”. Con este tema, Atomic Otro Way se propone seguir expandiendo su alcance a nuevos mercados como el nuevo exponente de música Dembow a nivel internacional; un trabajo que hasta el momento ha logrado exitosamente con sus previos lanzamientos musicales. "Antes", Immasoul Immasoul nos presenta su primer sencillo “Antes”, tema que tiene una fuerte base de R&B y habla de los amores auténticos y sin prejuicios, una nueva artista con mucho talento que nos presenta una propuesta totalmente diferente. El tema viene acompañado de un video musical que muestra su sensacional belleza natural y su brillante luz interior, ambos perfectamente complementados por un impresionante ambiente tropical.

